İngiliz sağ bek, rakiplerinin pazar günü Carabao Cup'ı kaldırdığı maçta kupa törenini izlemedi.

NE OLDU? Trent Alexander-Arnold, Manchester United'ın Newcastle'ı Carabao Cup finalinde yendiği maçı izlediğini, ancak rakiplerinin kupayı kaldırmadan önce televizyonunu kapattığını itiraf etti.

NE SÖYLENDİ? Telegraph'a konuşan Arnold, şunları söyledi: "Maçı izledim, ama kupa törenine hazırlandıkları anda kapattım. 'Bunu izlememin bir yolu yok' diye düşündüm. Bu kupa? Acıtır. Evet, kesinlikle. Bu durum, futbolun nasıl çok hızlı değiştiğini gösteriyor. Arsenal'e bakın. Geçen sezonun sonunda herkes ilk dörde giremediklerinden bahsediyordu. Şimdi birdenbire şampiyonluk yarışındalar.

"Futbol açısından, bu değişiklikler gerçekten bir gecede gerçekleşiyor. Geçen yıla olan farka baktığınızda Manchester United için de aynı şey. Bu sezon başında Brentford'a kaybettiklerinde herkes 'Yine mi?' dedi. Şimdi ise uçuyorlar. Bu yüzden şu anda bize olanlarla yıpranmama izin vermeyeceğim çünkü birkaç ay içinde, muhtemelen haftalar içinde biliyorum ki, bu durum değişecek."

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