Trent Alexander-Arnold, Premier Lig şampiyonluk yarışının sonucunun belli olduğuna inanıyor.

NE OLDU? Liverpool'un sağ beki Alexander-Arnold, Manchester City'nin Premier Lig'de bu sezon şampiyonluğu kazanması için destek verdi. 2018/19 sezonunda Liverpool, ligde sadece tek yenilgi almış ancak City, buna rağmen 98 puanla şampiyon olmuştu. Alexander-Arnold, City'nin bu acımasızlığını anlattı.

NE SÖYLENDİ? We Go Again Red Bull podcast'ine konuşan Alexander-Arnold, şunları söyledi: "Ligin sonucu artık ortada ve bunu bir süredir söylüyorum. Gerçekten de City kazanmaya başladıktan sonra onları durduracak hiçbir şey yok. Sezon bitene kadar bir maçta bile berabere kalırlarsa şaşırırım.

"Bence zihniyet bu olmalı. Sezonun son bölümünde düşmüyorlar. Korkuları yok, form düşüklüğü yok. Arsenal'in yaptığı şey heyecan vericiydi ancak City, ezici güç gibi. Sanki kan kokusu alıyorlar."

BÜYÜK RESİM: City, nisan ayında Arsenal'i 4-1 yenerek şampiyonluk yarışında kontrolü eline aldı. Pep Guardiola'nın ekibi kalan dört maçı kazanırsa Premier Lig şampiyonluğunu elde edeceğini biliyor.

SIRADA NE VAR? City, salı gecesi UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk maçında Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak. Pep Guardiola'nın ekibi ayrıca bu sezon FA Cup finalinde Manchester United ile oynayacak.