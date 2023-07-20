Trendyol Süper Lig'de 2023-34 sezonunun fikstürü çekildi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp başkanları, kulüp temsilcileri ve teknik adamlar katıldı.
Süper Lig'de 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:
Kayserispor - Galatasaray
Pendikspor - Atakaş Hatayspor
Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş
Trabzonspor - Antalyaspor
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Demir Grup Sivasspor - Yılport Samsunspor
TÜMOSAN Konyaspor - İstanbulspor
Süper Lig'de derbiler ne zaman?
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun derbi haftaları da belli oldu. 2023-24 sezonunda ilk yarıda derbilerin oynanacağı haftalar şu şekilde:
Editörün Seçtikleri
|Hafta
|Maç
|2.
|Galatasaray - Trabzonspor
|5
|Trabzonspor - Beşiktaş
|9.
|Galatasaray - Beşiktaş
|11.
|Fenerbahçe - Trabzonspor
|15.
|Beşiktaş - Fenerbahçe
|18.
|Fenerbahçe - Galatasaray