Trendyol Süper Lig'in 2023-24 sezonunda derbilerin oynanacağı haftalar belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2023-34 sezonunun fikstürü çekildi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp başkanları, kulüp temsilcileri ve teknik adamlar katıldı.

Süper Lig'de 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:

Kayserispor - Galatasaray

Pendikspor - Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Trabzonspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Demir Grup Sivasspor - Yılport Samsunspor

TÜMOSAN Konyaspor - İstanbulspor

Süper Lig'de derbiler ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun derbi haftaları da belli oldu. 2023-24 sezonunda ilk yarıda derbilerin oynanacağı haftalar şu şekilde: