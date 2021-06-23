Real Madrid’den ayrılacağını açıklayan Sergio Ramos ile Ligue 1 temsilcisi de ciddi şekilde ilgileniyor.

Yeni takımından 2 yıllık sözleşme isteyen ve önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek isteyen Sergio Ramos ile Paris Saint-Germian’in ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. Ayrıca yıldız oyuncunun Premier Lig ve Serie A’dan da talipleri var.

Goal’ün haberine göre PSG, Sergio Ramos ile görüşmelere başladı ve böylelikle Avrupa devleri arasındaki transfer yarışı iyice kızıştı.

Ay sonunda Real Madrid’le olan sözleşmesi sona erecek olan Ramos, yeni sözleşme konusunda yaşanan anlaşmazlıkların ardından 16 yıl önce transfer olduğu Real Madrid’den ayrılma kararı aldı.

Ramos, önceki günlerde ise yola Real Madrid’de devam etmek istediğini belirtmişti. Ancak sonrasında ise kulübün “verilen sürenin dolması” gerekçesiyle sözleşme uzatma teklifini geri çektiğini dile getirmişti.

Luis Enrique’nin Euro 2020 için belirlediği İspanya kadrosunda yer almayan Ramos, yeni kulübünden iki yıllık sözleşme bekliyor. Ayrıca İspanyol yıldız, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden bir takıma gitmek istiyor.

Tecrübeli savunmacıyla Manchester United, Manchester City, Inter ve Juventus gibi birçok kulübün ilgilendiği biliniyordu ancak PSG’nin Ramos ile görüşmeye başlamasından sonra Fransız temsilcisi bu yarışta bir adım öne geçti.

Ramos, transferi hakkında neler söylemişti?

Real Madrid’den ayrıldığını açıkladığı basın toplantısında Ramos, muhtemel yeni kulübü için şu ifadeleri kullanmıştı: “Önemli olan nerede olduğunuz değil, kimlerle olduğunuz.”

“Şimdiye kadar bu konu hakkında hiç düşünmemiştim. Ocak ayından itibaren bazı sözlü teklifler aldım ancak Madrid’den ayrılmayı hiçbir zaman aklımdan geçirmemiştim. Bundan sonra ise kendim için iyi bir seçenek bulmaya çalışacağım.”

“Sevilla, benim kalbimdeki diğer takımım, orada çok güzel zamanlar geçirmiştim. Ancak şimdilik geri dönmek gibi bir düşüncem yok. Barcelona ise imkansız… Sergio Ramos’u asla Barcelona formasıyla göremeyeceksiniz.”

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