Portekiz ekibi Benfica'nın, yaz transfer dönemi kapsamında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile bu kulübün oyuncularından biri için anlaşmayı tamamladığı, basın haberlerine yansıdı.

Sky ağının Alman gazetecisi Florian Plettenberg'e göre, iki kulüp arasında Portekizli millî orta saha oyuncusu Joao Palhinha'nın transferi konusunda tam bir anlaşmaya varıldı.

Transferin, daha gerçekçi bonuslar hayata geçmesi hâlinde beklenen bedeli yaklaşık 18-19 milyon avro civarında.

Benfica sağlık kontrolünü gerçekleştirmek için yeşil ışık aldı; Palhinha ise transfere onay verdi. Portekiz kulübü haftalardır bu transfer üzerinde çalışıyordu ve Premier Lig kulüplerini geride bıraktı.

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Bayern, 2024 yazında Palhinha'yı Fulham'dan 50 milyon avroyu aşan bir bedelle kadrosuna katmıştı; ancak oyuncu takımın ilk on birinde kendine yer bulamamış, geçen sezonu Tottenham Hotspur'da kiralık olarak geçirmişti.

Bayern'in spor direktörü Max Eberl daha önce, kulübün Palhinha'yı mevcut transfer döneminde satmak istediğini açıklamıştı.

31 yaşındaki Palhinha, Portekiz futboluna Benfica kapısından geri dönüyor. Oyuncu daha önce Sporting Lizbon forması giymiş, ardından 2022 yılında Fulham'a transfer olmuştu.

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