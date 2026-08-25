Bir basın raporu, Barcelona'nın Arsenal forveti Viktor Gyökeres ile devam eden yaz transfer döneminde anlaşma sağlama girişiminin gerçekliğini ortaya koydu.

İspanyol "El Chiringuito" programı, Barcelona'nın bu yaz Atletico Madrid forveti Julian Alvarez ile anlaşma sağlayamaması halinde Gyökeres'in Barcelona'nın yeni forveti olabileceğini aktardı.

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre ise Viktor Gyökeres, Barcelona ile ilişkilendirilen isimlerden biri, ancak Barcelona yönetiminin gözünde beğeni toplamıyor.

Barcelona'nın içinden kaynaklar, Inter forveti Lautaro Martinez'in Barcelona'nın beğendiği oyunculardan biri olduğunu, ancak bu yaz kendisiyle anlaşmanın son derece zor olduğunu belirtti.

Inter'in İcra Kurulu Başkanı Giuseppe Marotta, hafta sonu DAZN Italia'ya şu açıklamayı yaptı: "Her şeyden önce, Lautaro Martinez bizim kaptanımız ve kulübümüzün bugünkü tarihini temsil ediyor. Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki ayrılması için kesinlikle hiçbir ihtimal yok."

İngiliz gazetesi, Flick ve Deco'nun hücumu güçlendirmeye yönelik transfer planlarını şimdiye dek gizli tuttuğunu, özellikle de Alvarez ile anlaşma hayalinin kulüp içinde hâlâ ayakta olduğunu aktardı.



Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz