Fenerbahçe, Miha Zajc'ı kadrosuna katıyor

Fenerbahçe, Sloven orta saha oyuncusunu İstanbul'a getirdi...

Serdar Aziz transferini açıklayan Fenerbahçe'nin bir de orta sahaya takviye yapması bekleniyordu.

Sarı-laciverti ekip, Empoli forması giyen Miha Zajc'ın transferini tamamlamak üzere.

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, Empoli ile bir miktar para artı Salih Uçan'ın bonservisi karşılığında anlaşmaya vardı.

Öte yandan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu taşıyan uçak da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Zajc'ın kulüp binasına geçerek Teknik Direktör Ersun Yanal ile görüşeceği ve ardından imzayı atacağı kaydedildi.

Sloven oyuncu bu sezon Empoli forması altında çıktığı 21 resmi maçta 3 gol atıp 3 de asist yapmıştı.