YORUM | Trabzonspor'un Roma maçında dikkat çeken beş detay

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu ilk maçında Roma'ya tek farkla mağlup oldu.

İtalyan devi Roma'yı evinde ağırlayan Trabzonspor, maçın büyük bölümünde rakibiyle dişe diş mücadele etmesine rağmen 2-1'lik mağlubiyete engel olamadı.

Bordo mavili ekip, 26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında tur arayacak.

İşte Trabzonspor-Roma maçının dikkat çeken noktaları:

İstatistiklerdeki üstünlük skora yansımadı

Topla oynama oranında rakibine %54’e %46’lık bir üstünlük kuran Trabzonspor, buna ek olarak kaleyi daha fazla yoklayan taraftı.

Bordo mavililer 10 şutun yedisinde isabet bulurken, toplam altı şut denemesi yapan Roma, iki isabetli şutunu da gole çevirdi.

Gervinho’ya sıkı savunma

Yeni Malatyaspor maçındaki performansıyla tam not alan Gervinho, bugün de sağ kanattan gelişen Trabzonspor akınlarının merkezindeydi. Ancak Fildişili oyuncunun ne kadar tehlikeli olabileceğini bilen Roma savunması, Gervinho’ya alan bırakmamak için çaba sarfetti.

Gervinho topu ayağına aldığında zaman zaman ikili, hatta üçlü sıkıştırmalarla karşı karşıya kaldı. Oyunda kaldığı sürede etkili olamayan Gervinho, bitime 27 dakika kala kenara geldi.

Kademe hatası golü getirdi

Trabzonspor’un orta alanda kaybettiği bir top, hızla Roma atağına dönüştü. Ön direğe koşu yapan Shomurodov markajcısına da beraberinde sürükleyince Pellegrini arkada boş kaldı. İsmail Köybaşı’nın kademeye girmekte geç kalması, Pellegrini’ye çok kolay bir gol vuruşu yapma şansı tanıdı.

İsmail Köybaşı, 63. dakikada yerini Anders Trondsen’e bıraktı. Sol bek transferinde yabancı sınırına takılan Trabzonspor, geçen sezon orta sahaya transfer edilen Norveçli oyuncuyu hazırlık maçlarında sol bekte denemişti. Trondsen, Roma karşısında da bu bölgede görev yaptı.

Cornelius girer girmez golünü attı

63. dakikada Gervinho’nun yerine oyuna dahil olan Andreas Cornelius, yalnızca bir dakika sonra skora eşitliği getiren golü kaydetti.

Bruno Peres’in sağ kanattan çizgiye inip yaptığı ortaya harika yükselen Danimarkalı, hava toplarında ne kadar tehlikeli olduğunu kanıtladı.

Cornelius’un Parma formasıyla attığı 13 golün beşi kafa vuruşlarından gelmişti.

4-4-2’ye dönüş

Maça 4-3-3 dizilişiyle başlayan Trabzonspor, 77. dakikada Berat’ın yerine Abdülkadir Ömür’ün oyuna girmesiyle 4-4-2’ye döndü. Orta sahanın soluna Nwaekeme, sağına Abdülkadir geçerken, ilerde Cornelius’a bir süre Djaniny eşlik etti. 83’te Djaniny yerini Koita’ya bıraktı.

Abdullah Avcı’nın orta sahanın kontrolünü kaybetme pahasına yaptığı bu riskli değişikliğin dört dakika sonrasında Roma, korner sonrası yaşanan bir karambolde ikinci golü buldu.

Duran toptan yenen bu gol olmasa, 1-1’den sonra moral kazanan ve daha iyi oynamaya başlayan Trabzonspor’un 4-4-2 hamlesi belki de sürpriz bir sonuç verebilirdi.

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