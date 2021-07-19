İki Türk temsilcisinin de rakipleri, Nyon'da çekilen kura ile belirlendi.

Önümüzdeki sezon ilk kez yapılacak olan UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti. Türkiye'yi temsil edecek olan Trabzonspor ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

Bordo - mavililer UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde - Servette eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Sivasspor ise Petrocup'ı geçmesi halinde 3. ön eleme turunda Dinamo Batumi - BATE Borisov eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Maçlar hangi tarihte oynanacak?

UEFA Konferans Lig'nde 2. ön eleme turu mücadeleleri 22 ve 29 Temmuz'da oynanacak. Sivasspor 22 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşı karşıya gelecek.

Yiğidolar, rövanş mücadelesinde ise 29 Temmuz'da rakibini Sivas'ta konuk edecek. Rıza Çalımbay'ın ekibi bu turu geçmesi halinde 3. ön eleme turunda yoluna devam edecek.

UEFA Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu ise 5 ve 12 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan takım, bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarına direkt olarak katılma hakkı elde edecek.

Sivasspor geçen sezon Avrupa'da ne yaptı?

Geçtiğimiz sezon Covid-19 vakalarından dolayı zor dönemler geçiren kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Lig'nde I Grubu'nda yer almıştı. Yiğidolar, grubu altı puanla üçüncü sırada tamamladı ve turu geçme şansını elde edemedi.

Grubun ilk maçında deplasmanda Villarreal'e 5-3 mağlup olan Sivasspor, ikinci maçta evinde Maccabi Tel Aviv'e 2-1 kaybetti. Üçüncü karşılaşmada Sivas'ta Karabağ'ı 2-0 deviren Rıza Çalımbay'ın ekibi, daha sonra Karabağ'ı bu kez deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı.

Sivasspor, bir sonraki hafta evinde Villarreal'e, son hafta ise deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 1-0'lık skorlarla kaybederek gruptan çıkma şansını yitirdi.