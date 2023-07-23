Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, transfer spekülasyonlarıyla alakalı konuştu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, Slovenya kampında beIN SPORTS'un sorularını yanıtladı.

Transfer süreciyle ilgili konuşan tecrübeli kaleci, Trabzonspor'un menfaatlerini düşündüğünü vurgularken Galatasaray'a kapılarını kapatmadı.

Ne söyledi?

Uğurcan Çakır, transfer sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

"Avrupa'dan teklifler aldığım dönemler oldu, bana teklifin geldiği ama benim yönetime götürmediğim teklifler bile oldu.

"Çok şey yazılıyor ama ben kulübümün menfaatini düşünüyorum. Trabzonsporluyum, burası benim yuvam. Burada olmaktan çok mutluyum.

"Galatasaray veya Avrupa... Kulübümüz ne derse o olur, Ertuğrul Başkanım da bunu biliyor zaten."

Uğurcan Çakır'ı ne bekliyor?

Millî kaleci, geçtiğimiz sezon 44 maçta bordo-mavili takımın kalesini korudu. Uğurcan, söz konusu 44 maçın 12'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

27 yaşındaki kalecinin Trabzonspor ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Kulübün menfaatlerini düşünen ve buna göre hareket edecek olan Uğurcan'ın kariyerinde yeni bir sayfa açıp açmayacağı merak konusu.