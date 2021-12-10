Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, Dortmund'dan transfer teklifi aldığını açıkladı

Süper Lig'de en yakın rakipleri Konyaspor ve Fenerbahçe'nin 12 puan önünde zirvede yer alan Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, İspanyol basınına yaptığı açıklamada takım olarak şampiyonluğa kilitlendiklerini söyledi.

Slovak yıldız, Trabzonspor kadrosuna katılmaktan mutluluk duyduğunun da altını çizdi.

Hamsik ne söyledi?

Marca'ya konuşan yıldız oyuncu menajeriyle yaptığı görüşmede yeni takımının EURO 2020'den önce belli olmasını istediğini ve bu gelişmenin ardından kısa bir süre içerisinde Trabzonspor ile resmi sözleşme imzaladığını açıkladı:

"Verdiğim karardan memnunum. Burada takım arkadaşlarım ve taraftarlar bana Napoli'de olduğu gibi 'Grande' diyerek hitap ediyor.

"Napoli ve Trabzon'un birbirine çok benzediğini düşünüyorum. Her iki şehirde de insanlar futbola karşı büyük bir coşku duyuyor ve büyük bir tutkuya sahip. Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönmemizin ardından şehirde sabaha kadar kutlama yapıldı.

"Henüz sezonun başında bile böyleyse, şampiyon olmamız halinde yaşanacakları merak ediyorum."

Şampiyonluk yarışı

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Hamsik, Trabzonspor'un Avrupa'ya erken vedasının ligde kendilerine avantaj getirdiğini söyledi:

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"Rakiplerimiz Avrupa kupaları için oynarken biz lig maçlarımıza odaklandık ve daha fazla antrenman yapıp, daha fazla dinlenme imkanı bulduk.

"Bu yüzden avantajlı olduğumuzu düşünüyorum ama yine de en iyi şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor"

Dortmund'dan teklif

Kariyerine ilişkin dikkat çeken detayları da paylaşan Hamsik, Çin'e gitmemiş olsa kariyerinin sonuna dek Napoli'de kalmayı tercih edeceğini ve bir dönem Dortmund'dan teklif almasına rağmen Napoli'de kalmayı tercih ettiğini söyledi.

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