Trabzonspor, Nenad Bjelica ile 2023-24 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörünü açıkladı. Bordo-mavililer, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Nenad Bjelica'yı takımın başına getirdi.

Kulübün resmî sitesinden yapılan duyuruda, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Nenad Bjelica'nın kimdir?

Bjelica, teknik direktörlük kariyerine 15 Eylül 2007'de FC Kärnten'de futbolcu-antrenör olarak başladı. Oyunculuk kariyerini sonlandırdıktan sadece bir gün sonra, 1 Temmuz 2008'de tam bir menajerlik sözleşmesi imzaladı.

Bjelica, mart-aralık 2009 tarihleri arasında Lustenau 07'de, mayıs 2010 - haziran 2013 tarihleri arasında Wolfsberger AC kulübünde teknik direktörlük yaptı.

Bjelica, 17 Haziran 2013 tarihinde Austria Wien'in yeni teknik direktörü oldu. Kulüple birlikte 2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanarak son eleme turunda Hırvatistan şampiyonu Dinamo Zagreb'i mağlup etti.

Bjelica 16 Şubat 2014 tarihinde görevden alındı. Austria Wien sezon sonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanamadığı için sözleşmesi sona erdi. Haziran 2014'te Serie B ekibi Spezia tarafından işe alındı. Spezia başında çıktığı 61 maçta, 21 galibiyet, 18 beraberlik, 18 mağlubiyet aldı. Ligdeki son üç maçını kaybeden Spezia'da, 22 Kasım 2015 tarihinde Bjelica ile yollar ayrıldı. 30 Ağustos 2016'da Polonya ekibi Lech Poznan'a teknik direktör olarak getirildi.

10 Mayıs 2018'de Lech'teki sözleşmesi feshedildi. Bjelica, 15 Mayıs 2018'de Hırvatistan şampiyonu Dinamo Zagreb ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı ve teknik direktörlük görevine getirildi.

Dört gün sonra lig şampiyonluğunu kutlarken, 23 Mayıs'ta Hırvatistan Kupası'nı kazandı. 8 Kasım'da Dinamo, Spartak Trnava'yı yenerek 2018-19 UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmayı başardı.

18 Eylül 2019'da Bjelica, Dinamo'yu iki sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Atalanta'ya karşı 4-0'lık bir galibiyetle yönetti. 16 Nisan 2020'de kulüp tarafından tüm teknik ekibin görevden alınmasının ardından Dinamo'nun Bjelica ile olan sözleşmesini feshettiği açıklandı.

Eylül 2020'de Hırvat kulübü Osijek, sezonun üç açılış maçını da kazanamayınca teknik direktörleri Ivica Kuleševic'i görevden aldı ve yerine Bjelica'yı getirdi. Bjelica, kulübe geldiği gibi ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. 29 Ağustos 2022'de sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kulüpten ayrıldı.