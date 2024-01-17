Trabzonspor’un Galatasaray’ın da istediği Anastasios Bakasetas, Fatih Terim’in takımı Panathinaikos’a transfer oluyor

Yunanistan Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen Fatih Terim, Galatasaray’ın istediği 10 numarayı kadrosuna katıyor.

Süper Lig’de lider Fenerbahçe’nin iki puan gerisinde yer alan ve kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’a Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas’tan kötü haber geldi. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre Trabzonspor forması giyen Bakasetas, Fatih Terim’in takımı Panathinaikos ile anlaşmaya vardı.

Türkiye'den ikinci takviye

Trabzonspor’un sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmaya yanaşmaması nedeniyle bedelsiz olarak kaybetmemek için satışına sıcak baktığı Bakasetas’ın adı son günlerde Galatasaray ile de anılmıştı. Türkiye kariyeri Alanyaspor’da başlayan Bakasetas, Trabzonspor’un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunu 34 karşılaşmada sekiz gol ve dört asistle tamamlamıştı.

Hem 10 numara hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Bakasetas ile ilgilendiklerini imza töreninde duyuran Terim, Panathinaikos ile anlaşmaya vardıktan sonra katıldıkları tüm kulvarlarda şampiyonluk hedeflerini ifade etmişti. Yunan ekibi kadrosunu son olarak Fenerbahçe’de son dönemde sıklıkla eleştirilen milli oyuncu Samet Akaydın ile güçlendirmişti.