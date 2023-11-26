Trabzonspor’un eski teknik direktörü Nenad Bjelica, Bundesliga takımlarından Union Berlin’in teknik direktörü oldu

Bordo-mavili takımda aradığını bulamayan 52 yaşındaki çalıştırıcının kariyeri Bundesliga’da sürecek.

Geçtiğimiz sezon ortasında Abdullah Avcı’nın yerine göreve geldiği Trabzonspor’da beklenen başarıları yakalayamayan ve görevi yerine geldiği Abdullah Avcı’ya devreden Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, bu sezon Bundesliga’da oldukça kötü bir grafik çizen Union Berlin’in yeni teknik direktörü oldu. Alman ekibi bu gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Almanya'da futbol oynamıştı

Geçen sezon tarihinin en başarılı dönemlerinden birini geçiren ve adını Şampiyonlar Ligi’ne yazdıran Union Berlin, 2023-2024 sezonuna ise kabus gibi girmişti. Ligde üst üste dokuz maçtan mağlubiyetle ayrılan ve son 10 maçta sadece bir puan toplayabilen Union Berlin, teknik direktörlük için Real Madrid altyapısında görev yapan Raul ile de görüşmüş ve anlaşamamıştı.

Urs Fischer ile yollarını ayırdıktan sonra alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen ve Bjelica ile anlaşmaya varan Alman ekibi, 18 takımlı Bundesliga’da 17. sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi’nde de son sırada bulunuyor. 52 yaşındaki Bjelica, daha önce 2001-2004 yılları arasında Almanya’nın köklü kulüplerinden Kaiserslautern’de top koşturmuştu.