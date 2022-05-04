Trabzonspor şampiyonluk kupasını ne zaman alacak?

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta 2-2 berabere kaldığı Antalyaspor maçıyla beraber şampiyonluğunu ilan eden ve büyük bir sevinç yaşayan Trabzonspor'da gözler artık kupa törenine çevrildi.

Bordo-mavili yönetimin Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle beraber sahaya giren 41 bin 161 taraftarın zemini bozduğu gerekçesiyle Altay maçının İstanbul'da oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunması beklense de, kupanın Trabzon'da kaldırılacağı tahmin ediliyor.

Altay maçı nerede oynanırsa oynansın kupa törenini Trabzon'da gerçekleştirecek olan Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde bu konuya ilişkin bir açıklama yaparak, kupanın kaldırılacağı tarihi resmen duyurması bekleniyor. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Trabzonspor'un Altay maçının İstanbul'da oynanması yönündeki talebine vereceği cevap da şimdiden merakla bekleniyor.

İki kupa hedefi

Uzun süren şampiyonluk hasretini Abdullah Avcı yönetiminde dindiren Trabzonspor, Süper Lig zaferinin yanı sıra Türkiye Kupası'nın da hayalini kuruyor. Kupa yarı finalinin ilk maçında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u tek golle geçen bordo-mavili takım Kayseri'de oynanacak rövanşı da kazanarak, iki kupada da mutlu son hedefine yaklaşmak istiyor.

Son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın başardığı bu hedefi gerçeğe dönüştürmek isteyen Abdullah Avcı ve ekibi bu doğrultudaki çalışmalarını sürdürürken, şampiyonluk ipini göğüsleyen futbolcuların sezonun geri kalan bölümünde konsantrasyon kaybı yaşamaması için teknik heyet, oyuncu grubuna sık sık uyarılarda bulunmayı ihmal etmiyor.

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