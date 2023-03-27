Milli aranın ardından Süper Lig geri dönüyor. Peki Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? GOAL Türkiye, göz atıyor.

Spor Toto Süper Lig, milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, yedi haftalık maç programını açıkladı.

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve sezonu Orhan Ak ile tamamlayacak olan Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u konuk edecek.

Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bordo-mavililer, 27. hafta mücadelesinde 1 Nisan Cumartesi günü Kayserispor'u konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak ekrana gelecek.