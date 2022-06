Bordo-mavili ekibin en önemli oyuncularından birisi olan Uğurcan için, henüz beklenilen düzeyden bir teklif yok.

Süper Lig’de Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan milli kaleci Uğurcan Çakır’ın menajeri Necdet Çakır, başarılı oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon, bordo-mavili takımın şampiyonluğundaki en önemli isimlerden birisi olan Uğurcan Çakır'n önümüzdeki sezon iyi bir teklif geldiğinde satılması bekleniyor.

Ancak, şimdilik tam anlamıyla Trabzonspor’un talep ettiği ücrete ulaşılmış değil.

Uğurcan için transfer görüşmeleri yapıldığının altını çizen menajer Çakır, Süper Lig’in kalitesine değinerek bekledikleri teklife şimdilik ulaşamadıklarını belirtti.

Çakır, Henüz resmiyete dökülen bir şey olmadığını da sözlerine ekliyor.

Ne söylendi?

A Spor’a konuşan Necdet Çakır, "Uğurcan'ı sene içinde transfer konusunda rahatsız etmedik, ama arka planda çok büyük çalışmalar yaptık.

"Belli bir noktaya geldik. Uğurcan'ın iyi performans göstermesi, başka kulüplerin daha fazla talep etmesi için önemli bir etken oldu.

"Maalesef ligimiz çok değerli değil. Maçlarımız, derbiler harici çok fazla takip edilmiyor.

“Milli Takımımız da UEFA Uluslar Ligi'nde C klasmanında. Aksi takdirde daha yüksek rakamlardan bahsedebilirdik.

“Uğurcan'a, Avrupa'nın 4 büyük liginden ilgi var. Onun için verilecek bonservis bedeli 10-15 milyon Euro arası olacak, üstü olmaz.

“Görüştüğüm kulüplerle şu noktaya geldim; sözel bir takım rakamlar telaffuz edildi. Sözel bir şekilde bu rakamlara ulaştık.

“Resmiyete dökülmeden her an her şey değişebilir" dedi.

Bu açıklamanın ardından, Uğurcan Çakır'ın nasıl bir yol izleyeceğinin önümüzdeki süreçte daha hızlı bir şekilde belli olması bekleniyor.

