Genç oyuncu, potansiyeliyle geleceğe yönelik çok iyi bir izlenim veriyor.

27 Haziran 2021'de, son şampiyon Bodo/Glimt'e karşı oynanan maçta, Stabaek sol kanat oyuncusu topu taç çizgisinde sıkıca tuttu.

İki kez topa dokundu ve hızla topu ceza sahasına sürdü. O zamanlar; tam bir kaos oluşturdu. Topu rakipten uzaklaştırdı ve minimum geri kaldırma ile topa köşeye doğru eğimli, kıvrak bir vuruş yaptı.

Bu, Antonio Nusa'nın üçüncü profesyonel maçıydı.

Norveç futbolu iyiye gidiyor. Erling Haaland, önümüzdeki 15 yıl için tam bir yıldız görünümünde. Martin Odegaard da çok iyi bir oyun kurucu.

Geleceğe yönelik hedeflerinde şimdi eksik olan şey, o kaos unsuru. Oyunu değiştiren bir beceri üretebilen veya bir şans yaratmak için sahayı sallayabilen bir oyuncu.

Nusa'nın Norveç Milli Takımı’nda Haaland ve Odegaard'a katılmasına bir veya iki yıl uzakta olabilir, ancak 17 yaşındaki oyuncunun profesyonel kariyerine başlama şekli göz önüne alındığında, bu ihtimalden yılması pek olası değil.

Odegaard'ın ardından Norveç tarihinin en genç ikinci golcüsü ve Club Brugge tarihinin en genç golcüsü olan Nusa'nın, potansiyeline ulaşırsa oyunun harikaları arasında pekala anılabilecek bir isim.

Det er alltid ledig i krysset, Antonio Nusa! ❌💣 pic.twitter.com/tECln8wdBa — Eliteserien (@eliteserien) June 28, 2021

Nusa, nisan 2021'de Aftonposten'e verdiği demeçte, "Kaos yaratmayı seviyorum" dedi.

"Neymar benim rol modelim, çünkü o da benim gibi top sürmesiyle sahada kaos yaratıyor. O dünyanın en iyilerinden biri."

Gencin eski Stabaek takım arkadaşı Mats Solheim, "Nusa'nın hareketlerinde ve topu kullanma biçiminde Neymar ile benzerlikler görebiliyorum" diyor.

"Aralarında hala küçük bir boşluk var, ama o noktaya gelebilir.”

Sadece 17 üst düzey maçta forma giyen bir oyuncu hakkında konuşurken bu oldukça büyük bir iddia, ancak Nusa'nın ülkesindeki kahramanlıkları göz önüne alındığında şaşırtıcı değil.

Stabaek'e 13 yaşında alt lig ekibi Langhus IL'den katılan Nusa, 16. doğum gününden bir ay önce mayıs 2021'de A takıma girdi.

Bodo/Glimt'e karşı attığı golün ardından, ertesi hafta ilk maçında Viking'e karşı iki gol atarak yeteneğini gösterdi. Genel tercihi soldan oynamak ve sağından kesmekti. Viking’e karşı her iki gol de zayıf ayağı olan soluylaydı.

16 år og tre mål på to kamper! ⚽️⚽️⚽️ For en inntreden Antonio Nusa har hatt i Eliteserien, @Stabaek! 🤩 pic.twitter.com/K51SotwV3z — Eliteserien (@eliteserien) July 2, 2021

Leeds United'ın eski defans oyuncusu ve şu anda Norveç 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın koçluğunu yapan Gunnar Halle, Nusa'yı ilk kez takıma davet ettiğinde, "Antonio'nun topla ilgili bazı aşırı becerileri var ve bu onu çok heyecanlandırıyor.

"Meydan okuyabiliyor, rakiplerini geride bırakabiliyor ve dengesizlik yaratabiliyor, ancak onu o yaşta diğerlerinden gerçekten ayıran şey, bitirici özelliklere de sahip olması” diyor.

İlk başarılarının ardından Stabaek'te bir yönetim değişikliğine rağmen, Nusa iyi performans göstermeye devam etti ve yeni teknik direktör Eirik Kjono'yu etkiledi, o da kendi takımının hücumunu genç oyuncu üzerine inşa etti.

Kjono, "Antonio gelişerek harika bir oyuncu olacak. Norveç'te bu kadar iyi bir driplingci görmek nadirdir.

"Hızı, dengesi ve tekniği bir başka. Kariyerini takip etmek heyecan verici olacak.”

Ne yazık ki Stabaek taraftarları, ağustos 2021'de genç oyuncunun Club Brugge'a 3 milyon Euro’ya satılmasının ardından Nusa'nın kariyerini uzaktan takip etmek zorundalar.

Yine de, ligin çoğunu gençlik takımı Club NXT için oynayarak geçirdikten sonra, unutulmaz bir golle Belçika'daki ikinci maçına damgasını vuran Nusa için şimdiden iyi bir hamle oldu.

👏 | Antonio Nusa scoorde z'n eerste #JPL-goal in de match van het jaar! ✨ #USGCLU pic.twitter.com/c6GBrV8dWd — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 9, 2022

Rakip kalecinin ortalıkta görünmediği bir karşılaşma olabilir, ancak Nusa'nın son saniyelerde Union Saint-Gilloise'e karşı yaptığı vuruş, galibiyeti Brugge’e getirmeye yetti.

17 yıl 21 günde, daha önce Dirk Hinderyckx tarafından 1974'te kulübün en genç golcüsü olarak kırılan bir rekoru kırdı ve sezonun son gününde, ezeli rakipleri Anderlecht'e karşı ilk kez forma giydi.

Nusa için 2021-22'de daha fazla fırsat gelmeli ve bazıları, Odegaard'ın 2015'te Real Madrid ile yaptığı gibi elit bir kulübe sıçramak yerine daha fazla oynayıp gelişeceği bir kulübe gitmesi gerektiğini düşünüyor.

Norveç yerine Nijerya'yı da temsil edebilecek olan Nusa, “İnsanların benim ve onun hakkında konuştuğunu duydum ve bu eğlenceli ama kendimi başkalarıyla kıyaslamıyorum” dedi.

“Başkalarının 16 yaşındayken yaptıkları hakkında fazla düşünmüyorum. Yoluma devam edeceğim, o zaman neler yapabileceğimi göreceğiz.”

Nusa'nın yolu, onu en tepeye ulaştığını görebilecek bir yöne götürüyor. Norveç ve Haaland kesinlikle bunu umuyor…

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