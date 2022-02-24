Süper Lig’de 63 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, en yakın takipçisi Konyaspor ile olan puan farkını 14’e çıkardı.

Bordo-mavili ekip, şampiyonluk yolundaki başarılı yolculuğunda bu şekilde ilerlemeye devam ederse Fenerbahçe’nin en erken şampiyon olan takım ünvanını alma ihtimali oldukça yüksek.

Karadeniz temsilcisi, Süper Lig’deki mevcut puan durumunu koruması halinde ligin 34. haftasında şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig’de bir maçı eksik olan Konyaspor ve Başakşehir’in aralarında oynanan maçın İstanbul temsilcisinin 2-1 üstünlüğüyle sona ermesinin ardından Trabzonspor büyük bir avantaj elde etti.

En erken şampiyonluk rekoru ne zaman kırıldı?

Trabzonspor böylece, Süper Lig’de 27 Nisan’da şampiyon olarak en erken ipi göğüsleyen takım olma rekorunu kırma şansına sahip oldu.

Fenerbahçe, 2013-14 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde, 27 Nisan 2014'te ligin 31. haftasında şampiyonluğunu ilan etmişti.

Sarı-lacivertli ekip o dönemde, 26. haftada en yakın rakibinin 10 puan önünde yer alıyordu.

Trabzonspor rekoru nasıl kırabilir?

Bordo-mavili ekip, 20 takımlı Süper Lig’de takipçisi Konyaspor’a 14 puan fark attı.

Ancak, Fenerbahçe şampiyon olduğu dönemde Süper Lig’deki takım sayısı 18’di.

Bordo-Mavili takım ligin kalan döneminde, Fenerbahçe’den 4 maç daha fazla oynayacak.

Böylece, Trabzonspor ligdeki çizgisini bu şekilde sürdürmeye devam ederse en erken şampiyonluk hedefine ulaşabilecek.

Karadeniz temsilcisi, 22-25 Nisan tarihleri arasında oynayacağı maçın ardından en erken şampiyon olan takım olarak tarihe adına yazdıracak.

Bu rekorun egale edilmesi halinde Trabzonspor ve bordo-mavili ekibin hocası Abdullah avcı büyük bir başarı elde edecek ve kırılması zor olan rekoru daha da üst seviyeye taşımış olacak.

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