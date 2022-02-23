Christian Eriksen, Brentford ile uzun zamandır beklenen Premier Lig’e dönüş maçına yaklaşırken vücudunun kaydettiği ilerlemeye şaşırdığını söyledi.

Eriksen, Danimarka ile Euro 2020'de geçirdiği kalp krizinden bu yana yüksek seviyede bir maç oynamadı.

Danimarkalı futbolcunun, kariyerine devam etmesi için kendisine implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör (ICD) takıldı.

Inter, oyuncuların ICD ile oynamasını yasaklayan Serie A kuralları nedeniyle aralık ayında orta saha oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kaldı.

Ancak, Premier Lig'de böyle bir kısıtlama yok ve Brentford onu kış transfer döneminde bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattı.

Ne söylendi?

Eriksen, Brentford’a transfer olduğundan beri formunu kademeli olarak geliştiriyor ve son 10 gün içinde Southend ve Rangers'a karşı oynadıkları iki hazırlık maçında yer aldı.

Brentford, pazartesi günü Gers ile 2-2 berabere kalırken Danimarkalı yıldız 80 dakika sahada yer alırken iki gol kaydetti ve fiziksel olarak ne kadar iyi olduğuna kendisi bile şaşırdı.

Eriksen, Brentford kulübünün resmi medya kanallarına verdiği demeçte, "Çok iyi hissediyorum, geçen hafta zorlu bir maç oldu ama orada olduğum için çok mutluyum.

"İyi bir yerde olduğumu hissediyorum, şu anda en önemli olan şey; zihinsel olarak kendimi maçlara hazırlamak.

"Aslında vücudumun bu kadar iyi tepki vereceğini beklemiyordum. Tabii ki çok çalıştım, ama şu anki performansıma ben bile şaşırıyorum.

"Bu benim için kesinlikle çok olumlu bir şey" dedi.

Eriksen, Brentford'daki ilk çıkışını ne zaman yapabilir?

Danimarkalı futbolcu, hafta sonu Crystal Palace ile evlerinde 0-0 berabere kaldıkları maçtan önce Brentford taraftarlarının karşısına çıktı.

Ancak henüz Thomas Frank'in maç günü kadrolarından birinde adı geçmedi.

Bu durum, Brentford’un cumartesi günü Newcastle'a ev sahipliği yapmasıyla değişebilir.

Ardından yedi gün sonraki Norwich ile oynayacakları 6 puan niteliğindeki maçta da sahada yer alabilir.

Eriksen, Batı Londra kulübüyle şu ana kadar yaşadığı deneyim hakkında, "Topa dokunmak, oyunun yeniden bir parçası olmak ve genel olarak futbol oynamak için aynı heyecanı ve sevgiyi hissediyorum.

"Aylardır beklediğim şey buydu ve orada bir takımla birlikte olmak çok sevindirici ve rahatlatıcı bir şey.

"Önümüzdeki birkaç gün içinde vücudumun nasıl tepki vereceğini göreceğiz ve neler yapabileceğimize bakacağız" dedi.

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