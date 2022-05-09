Trabzonspor, daha önce hem Süper Lig hem Türkiye Kupası şampiyonu oldu mu?

Süper Lig'de bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da artık hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırıp sezonu çifte kupa ile noktalamak.

Abdullah Avcı ve öğrencileri eğer Süper Lig'in ardından Türkiye Kupası'nda da mutlu sonra ulaşırsa kulüp tarihinde bunu üçüncü kez başarmış olacak.

1976-77 sezonunda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda taraftarlarına kupayı hediye eden Trabzonspor, çifte kupa sevincini de ilk kez tadıyordu.

Trabzonspor taraftarları için unutulmaz 1983-84 da çifte kupa ile noktalanıyordu. Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan bordo mavili ekip, 7 yıl sonra bu başarıyı tekrar gösteriyordu.

38 yıl sonra tekrarlanabilir

38 yıl aranın ardından Karadeniz temsilcisi, taraftarlarına hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası sevinci yaşatabilir.

2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda da yarı final ilk maçında kayserispor'u 1-0 yenerek önemli bir avantaj yakalamış durumda.

Teknik Direktör Abdullah Avcı kupada da mutlu sona gitmeyi istediklerini ifade etti.

"Trabzonspor, bu kupayı en son iki sene evvel kazandı. Biz bu sene hepsini istiyoruz"

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