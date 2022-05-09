Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: "İşi bitirecek, gol atacak bir santrfora ihtiyacımız var"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Michy Batshuayi'nin penaltı şansını gole çeviremediği derbinin ardından, "gelecek sezon iş bitirici bir santrfora ihtiyaçları olduğunu" açıklarken transfer döneminin yoğun geçeceğini belirtti.

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun son derbisinde bir araya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldılar.

Siyah-beyazlılar, misafir ekip karşısında 7. dakikada penaltı kazandı ancak topun başına geçen Michy Batshuayi vuruştan yararlanamadı ve maçın ardından açıklamalarda bulunan Valerien Ismael bir forvet transferini işaret etti.

Valerien Ismael ne söyledi?

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael kulübü bekleyen transfer dönemiyle ilgili şunları söyledi:

"Önümüzdeki sene gol atacak, işi bitirecek forvet oyuncusuna ihtiyacımız olacak. Bugün de fırsatlar elde ettik. Önümüzdeki sezona da hazırlanıyoruz. Bu kaliteye sahip olmaya çalışacağız. Transfer konusunda çok fazla işimiz var. Doğru futbolcuyu bu kulübe uygun oyuncuları bulmak önemli olacak."

"Son 2 maçta sistemimiz aynı değil esneklik gösterdik. Çok da fazla fırsat bulduk. Galibiyet odaklı tempolu oyun istiyoruz. İstediğimiz duruma uygun oyunculara odaklanacağız. Bugün özelinde çok eksiğimiz vardı. Onların yerine oynayanlar iyi iş çıkardı."

"Gelecekte esneklik gösterebileceğimiz konusunda iyi sinyaller aldım. Şu an sistemimiz bu."

Valerien Ismael, Batshuayi'nin kaçırdığı penaltı hakkında ne söyledi?

Trabzonspor mücadelesinde de penaltı şansını değerlendiremeyen Michy Batshuayi'nin Süper Lig'deki son 2 penaltısı direkten dönmüş oldu.

Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'ın kazandığı ikinci penaltıyı Rachid Ghezzal'ın kullanmasıyla ilgili Valerien Ismael şunları söyledi:

"İki penaltı kaçırdıktan sonra bir sonraki penaltıyı atmak için sebep yoktu. Ghezzal'ın kullanması için seslendim. İkinci penaltıda o sorumluluk aldı.

Transfer konusunda çok fazla işimiz var. Doğru futbolcuyu bulmak bizim için çok önemli olacak. Bu konuda çok hassas olacağız"

Rachid Ghezzal'den penaltı yorumu 👀 pic.twitter.com/nnwnWtNDVZ — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 8, 2022

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