Townsend'den, Cristiano Ronaldo'ya saygı göstergesi: "Siu"

Everton forması giyen Townsend, Old Trafford'da attığı golün ardından Ronaldo'nun gol sevincini kopyaladı.

Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyenTownsend, Manchester United karşılaşmasının ikinci yarısında geliştirdikleri zekice bir kontra atak sonrasında topu ağlarla buluşturdu ve Cristiano Ronaldo'nun, meşhur 'siu' diye bağırdığı gol sevincini taklit etti.

Townsend, Everton'ın Old Trafford'da Kırmızı Şeytanlara karşı attığı golle maçın berabere bitmesini sağladı ve Manu taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Everton'un kanat oyuncusu, maç sonrası yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo'ya büyük bir saygı duyduğunu ve bu yüzden, Portekizli yıldızın gol sevincini kopyaladığını söyledi.

Tecrübeli oyuncu, Manchester United maçında oldukça iyi bir kontratak sonrasında topu ağlarla buluşturdu ve Anthony Martial'ın golüne cevap verdi. Böylece, Everton'un Old Trafford'dan puanla ayrılmasına katkıda bulundu.

Ne söylendi?

30 yaşındaki kanat oyuncusu, yaptığı gol sevincinin Cristiano Ronaldo'ya saygı gösterisinden başka bir anlamı olmadığını ifade etti. Maçın ardından BBC Sport'a konuşan Townsend, "Taklit değil, sadece kariyerimi etkileyen bir adama saygı göstergesiydi" dedi.

"Antrenman sahasında ve video odasında onun frikiklerini, adımlarını ve kendini futbola nasıl adadığını analiz etmek için saatler harcadım."

"Yani bu bir taklit değildi, idollerimden birine saygının bir işaretiydi. Muhtemelen, kutlamanın hakkını veremedim ve gol sevincini gerektiği gibi yerine getiremedim."

Townsend, formundan memnun

Crystal Palace'tan Everton'a gelişinden bu yana kariyerinin en iyi dönemini geçiren İngiliz milli futbolcu, tartışmasız bir şekilde kendisini yeniden buldu ve iyi bir performans yakaladı.

Dokuz maçta beş gol atan Townsend, şu an oynadığı oyundan çok memnun olduğunu söyledi ve ekledi: "Futbolumu seviyorum ve Everton'da oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum."

"Düzenli bir şekilde gol atmam gerektiğini söyledim. Bazı nedenlerden dolayı, bunu hiç yapamadım. Bu sezon, benim için İyi bir başlangıç oldu ama çok daha fazlasını yapabilirim."

Büyük resim ne gösteriyor?

Old Trafford'dan, Manchester United karşısında alınan bir puanla Rafa Benitez yönetimindeki Everton, önemli oyuncularının sakatlıkları olmasına rağmen David Moyes döneminden bu yana en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Eski Liverpool menajeri Rafa Benitez, sezon başından beri alınan skorlar konusunda tedbiri elden bırakmıyor. Everton'un; UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi bir başlangıç yapması, gelecek maçlar için Mavilerin taraftarlarını umutlandırıyor.

Benitez, kadrosundaki oyuncuların Milli aradan sakatlanmadan dönmesini umuyor. Tecrübeli hoca, Milli aranın ardından oynayacakları West Ham United maçından iyi bir skor almayı istiyor.

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