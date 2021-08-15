Tottenham'ın kaptanı Lloris, takım arkadaşı Kane'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Kane’e City’den 127 milyon pound’luk teklif yeni bir teklif gelmesi bekleniyor. Yıldız oyuncunun da kariyerinin geri kalanında kupalar kazanmak için bu hamleye sıcak baktığı biliniyor.

Tottenham kalecisi Hugo Lloris’in, Manchester City ile sürekli transfer ilişkisine rağmen, Harry Kane’in profesyonel bir tutum sergilemeye devam edeceğinden hiç şüphesi yok.

İki takım Premier Lig’in yeni sezonunun ilk maçında karşılaşacaklar ve Lloris, yıldız golcünün saha dışı meselelerden etkilenmeyeceğini ifade etti:

Neler söylendi?

Lloris gazetecilere “Harry bir profesyonel ve burada mutlu.” dedi.

“Şu an gündemde böyle bir mesele var, bunu inkar edemeyiz, ama bu onunla kulübün arasında. Ben sadece takıma odaklıyım ve menajer ona ihtiyaç duyuyorsa o da profesyonelliğinden ödün vermeyecektir.”

Lloris ayrıca transfer söylentisinin Tottenham’ın sezon öncesi hazırlıklarını gölgelemediğini belirtti.

“Kaptan ve bir oyuncu olarak benim için en önemli şey, takım arkadaşlarımın beraber aynı hedef doğrultusunda hareket etmesidir. Ama birçok şeyin olabileceği bir dönemdeyiz.”

“Teknik direktörümüz sadece oyuncuların antrenmanlara ve rekabete odaklı olmasını istiyor, sonrasında neler olacağını göreceğiz. Benim bir oyuncu olarak söyleyecek başka sözüm yok. Çözüm bulmak Harry’ye ve kulübe düşüyor.”

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Kane sezon öncesi çalışmalara geç katıldı ve bu da Spurs’ten ayrılmaya hazır olduğu söylentisine sebep oldu, ancak oyuncunun kendisi dönüş vaktinin yeni patron Nuno Espirito Santo ile belirlendiğini şöyle ifade etmişti:

“Durumun özeline inmeyecek olsam da, asla Tottenham'da antrenmana katılmayı reddetmediğime ve reddetmeyeceğime açıklık getirmek istiyorum.

“Takımla olduğum süre boyunca hiç durmadan bana destek veren taraftarlarla olan ilişkimi zedeleycek bir şeyi yapmam. Durum hep böyleydi şu anda da böyle.”

Teknik direktör Nuno Espirito Santo da yıldız oyuncunun Premier Lig’in ilk haftasındaki Manchester City maçında forma giyebileceğini söylemişti.

Kane’in dönüşünün zamanlamasıyla ilgili şunları söylemişti:

“Her şeyden önce konuşmamız gerek, sonrasında tüm sorunları çözeceğimizi umuyoruz.”

“Bunu beraber çözmek zorundayız, işin içinde olan herkes güzelce konuşarak, fikirlerini belirterek beraber çözmeli."

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