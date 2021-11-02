Tottenham menajeri Antonio Conte; Milan ve Fiorentina'nın iki genç yıldızını istiyor

Tottenham Hotspur, İtalyan menajer Antonio Conte'yi takımın başına geçirdi ve Tottenham yöneticileri, Conte'nin önderliğinde takımı yeniden inşa etmek için kolları sıvadı.

İtalyan teknik adam Conte'ye, ocak ayındaki transfer döneminde Tottenahm'a yeni transferler olacağı konusunda garanti verildi. Böylece, İngiliz takımının radarına bazı oyuncular girdi.

Ne konuşuluyor?

Football İtalia'nın haberine göre, Antonio Conte ile anlaşan Tottenham Hotspur takımının hedefinde Fiorentina'nın genç yıldızı Dusan Vlahovic ve Milanlı Franck Kessie var.

Takıma genç ve potansiyelli oyuncuları dahil etmek isteyen Antonio Conte'nin, özellikle bu iki futbolcunun alınması konusunda ısracı olacağı ifade ediiyor.

Conte ne yapacak?

Tottenham Hotspur'a dahil olacak oyuncuların dışında, şu anda takımda bulunan bazı oyuncuların form durumlarına da bakılarak bazı radikal kararlar verilebilir.

İngiliz takımda birçok değişiklikler yapılması beklenirken yeni menajer Antonio Conte; Harry Kane ve Heung-min Son'u Tottenham hücumundaki kilit isimler olarak kullanmaya devam edecek.

İtalyan hoca ayrıca, takımda yeteri kadar forma şansı bulamayan ve maddi olarak bütçeye zarar veren futbolcularla da yolların ayrılmasını sağlayacak.

Antonio Conte'nin; Steven Bergwijn ve Arjantinli oyuncu Giovani Lo Celso'ya çok fazla şans vermeyeceği de belirtiliyor.

Fransız kaleci Hugo Loris'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. İtalyan menajer, Loris'in son durumunu yakından takip ederek Fransız kaleci hakkındaki son kararını verecek. Aksi takdirde, Tottenham yeni bir kaleci arayışına girebilir.

Conte'nin 3-5-2 sistemi nedeniyle Lucas Moura ve Bryan Gil gibi oyuncularında kadroda kendilerine yer bulmalarının zor olabileceği vurgulanıyor. Ancak, İtalyan teknik adam öncelikle orta alandaki futbolcuların durumlarına odaklanacak.

Dele Alli ve Tanguy Ndombele'yle de yakından ilgilencek olan Conte, bu iki futbolcunun takımdaki geleceklerini yeniden değerlendirecek.

Ocak ayında bazı köklü değişikliklerin olacağı Tottenham'da, gelecek ve gidecek oyuncular konusunda hızlı bir reaksiyon alınması bekleniyor.

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