Tottenham’ı sadece büyük takımda oynarım diyerek reddetti

Yıldızı Harry Kane’i kaybetme tehlikesi yaşayan Tottenham’a bir darbe de İspanya’dan geldi.

Geçtiğimiz günlerde Atalanta’dan Cristian Romero’yu kadrosuna katan Tottenham, savunmaya bir takviye daha yapmak için girişimlerini sürdürüyor.

Villarreal’in stoperi Pau Torres’i, kontratında yer alan serbest kalma maddesini kullanarak 65 milyon euro’ya transfer etmek isteyen Tottenham beklenmedik bir vetoyla karşılaştı.

Marca’nın haberine göre; Şampiyonlar Ligi’nde oynama hayalini gerçekleştirmek isteyen Torres, Tottenham’ın önerdiği yüklü maaşa rağmen transfere onay vermedi.

Şampiyonlar Ligi şartı

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan Villarreal, İspanya Ligi’nde yedinci sırayı almasına rağmen doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanmıştı. Tottenham ise UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele ediyor.

Sadece sportif anlamda daha büyük hedeflere ulaşabileceği bir kulübe gitmek isteyen Torres’in birinci önceliği, transfer olacağı takımın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmesi.

İspanya milli takımı ile Tokyo Olimpiyatı’nda final oynama başarısı gösteren Torres, Avrupa Süper Kupa maçı için Villarreal kadrosuna dahil olduktan sonra tatile çıkmıştı.

Eylül ayı başına kadar izin yapacak olan Torres, Villarreal’in La Liga Granada, Espanyol ve Atletico Madrid ile oynayacağı üç maçta forma giymeyecek.

Kısa sürede parladı

Villarreal altyapısından yetişen Torres, A takıma 2018 yılında çıktı. İlk sezonunda Malaga'ya kiralanan 24 yaşındaki oyuncu, burada tecrübe kazandıktan sonra Villarreal'in savunmadaki vazgeçilmez ismi haline geldi.

Son iki sezonda La Liga toplam 67 maça çıkan Torres, İspanya'nın Euro 2020 kadrosunda da yer aldı. Turnuvada üç maça ilk 11'de başlayan Torres, diğer üç müsabakada ise oyuna sonradan dahil oldu.

Benzer durum Kounde'de yaşanmıştı

Tottenham, geçtiğimiz haftalarda Sevillalı savunma oyuncusu Jules Kounde için de nabız yoklamış, ancak oyuncunun menajeri Kounde’nin de tıpkı Torres gibi Şampiyonlar Ligi’nde yer alan takımlara sıcak baktığını belirtmişti.

Harry Kane’in Manchester City’ye transferi gerçekleştiği takdirde Tottenham’ın transfer bütçesi ciddi biçimde artacak. Fakat transfer döneminin 31 Ağustos’ta sona ereceği göz önüne alınırsa, Tottenham’ın kısıtlı sürede hızlı hamleler yapması gerekecek.

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