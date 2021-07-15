Tottenham'da Kane satılırsa, Vlahovic gelecek

Tottenham Harry Kane için gelen teklifleri kabul etmesi halinde rotayı Fiorentina'nın golcüsüne çevirecek.

Başta Manchester City olmak üzere birçok Premier Lig takımın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Harry Kane'in Tottenham'dan ayrılacağı yönündeki iddialar her geçen gün artarken, İtalyan basını İngiliz takımının golcü oyuncunun alternatifini Fiorentina forması giyen Dusan Vlahovic olarak belirlediğini belirtti.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Kane'in satılması halinde Vlahovic için Fiorentina'nın kapısını çalacak olan Tottenham'ı bu transferde zor bir mesai bekleyecek. İtalyan ekibinin golcü oyuncusu için kapıyı 60 milyon euro'dan açması beklenirken, Tottenham Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin oyuncuya hayran olduğu kaydedildi.

Sadece 2 milyona gelmişti

Artemio Franchi'deki sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan 21 yaşındaki Sırp golcü geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 37 lig maçında rakip fileleri 21 kez sarsmış ve genç yaşına rağmen lige damgasını vurmayı başarmıştı.

Sırbistan Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan Vlahovic'in de önümüzdeki dönemde kariyerini Fiorentina'dan daha büyük hedeflere sahip bir takımda sürdürmesi bekleniyor.

Manchester City'nin önümüzdeki günlerde Harry Kane için kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelini teklif edeceği iddiaları her geçen gün artarken, bu transferin resmiyet kazanması Vlahovic'in Premier Lig'e geçiş sürecini hızlandırabilir. Belgrad doğumlu oyuncu Fiorentina'ya 2018'de 2 milyon euro'luk transfer bedeliyle Partizan'dan transfer edilmişti.

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