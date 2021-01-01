Tottenham'da Jose Mourinho dönemi sona erdi

Premier Lig'de bu sezon beklentileri karşılayamayan Tottenham, Jose Mourinho'nun görevine son verdi.

Premier Lig'de oynadığı son üç maçta iki puan toplayabilen ve Şampiyonlar Ligi potasının beş puan gerisinde yer alan Tottenham'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

Premier Lig'de daha önce Chelsea ve Manchester United'dan da kovulan Mourinho, 40 milyon euro tazminat alacak.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021

Mourinho Tottenham'da ne yaptı?

Takımını bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki J Grubu'ndan lider olarak çıkartan Mourinho, Son 16 Turu'nda Hırvat takımı Dinamo Zagreb'e elenmelerinin önüne geçememişti.

Ligde 32 maç sonunda 14 galibiyet, sekiz beraberlik ve 10 yenilgiyle 50 puanı bulunan Londra temsilcisi, lider Manchester City'nin 24 puan gerisinde.

Ryan Mason görevi devraldı

Mourinho'nun ayrılmasının ardından Tottenham'da teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak 29 yaşındaki genç isim Ryan Mason oturdu.

Tottenham'ın Chelsea ile oynadığı maçta yaşadığı çarpışma nedeniyle kafatasında kırık oluşan Mason 26 yaşında futbol hayatını sonlandırmak zorunda kalmıştı.

Mourinho'nun yerine iki aday

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın iddiasına göre Tottenham yönetiminin gelecek sezon için teknik direktörlük koltuğuna oturtmak istediği iki aday var.

Bu adayların ilki Hansi Flick'in sezon sonunda ayrılma isteğini dile getirmesinin de etkisiyle Bayern Münih'in de ilgilendiği Julian Nagelsmann.

İkincisi ise Juventus ile kontratı devam etmesine rağmen bu sezon takım çalıştırmayan Maurizio Sarri.

Mourinho'nun kariyeri

Porto'yu Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa taşıyan ve Avrupa futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atan Mourinho, daha sonra Chelsea'ye geçmiş ve burada iki kez Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Chelsea'den ayrıldıktan sonra Inter'e geçen Mourinho burada da iki Serie A ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

2010-2011 sezonunda başına geçtiği Real Madrid ile La Liga'daki Barcelona hegemonyasını sonlandıran 58 yaşındaki teknik direktörü, 2013-2014 sezonu başında yeniden Chelsea'ye dönmüştü.

Chelsea'de 2.5 sezonda bir şampiyonluk yaşayan Mourinho görevine son verilince Manchester United'ın başına geçmişti. United'daki ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield'ı kazanan Mourinho'nun bu macerası da 2.5 sezon sürmüştü.

Geçtiğimiz sezon Mauricio Pochettino'nun yerine Tottenham'ın başına geçen Mourinho burada da hayal kırıklığı yarattı.