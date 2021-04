Tottenham'da Jose Mourinho dönemi sona erdi

Premier Lig'de oynadığı son üç maçta iki puan toplayabilen ve Şampiyonlar Ligi potasının beş puan gerisinde yer alan Tottenham'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

Premier Lig'de daha önce Chelsea ve Manchester United'dan da kovulan Mourinho, 40 milyon euro tazminat alacak.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS