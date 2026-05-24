Tottenham Hotspur, Premier Lig'in son haftasında ligde kalmayı garantiledi. Londralılar, devre arifesinde João Palhinha'nın attığı golle evlerinde Everton'ı 1-0 mağlup ederek West Ham United'ı kendilerinin altında tuttu. Böylece West Ham, on dört yıl sonra Premier Lig'den küme düştü.

Maç öncesi durum belliydi: Tottenham'ın küme düşmeyi önlemek için bir puana ihtiyacı varken, West Ham'ın Leeds United'ı yenmesi ve ayrıca Spurs'un mağlup olması gerekiyordu.

Tottenham Hotspur - Everton 1-0

Tottenham, Micky van de Ven'i ilk on birde sahaya sürerek maça güçlü başladı ve ilk dakikalarda daha iyi olan takımdı. Conor Gallagher iyi bir fırsat yakaladı ve Kevin Danso da bir köşe vuruşundan tehlikeli bir pozisyon yarattı. Everton, baskı altında topu uzaklaştırmakta zorlandı.

İlk yarının ortalarında konuk takım, James Garner'ın serbest vuruşundan James Tarkowski'nin kafasıyla ilk kez kendini gösterdi. Ancak Tottenham en hücumcu takım olmaya devam etti ve duran toplardan ilk golü aradı. Gol 43. dakikada geldi. Bir köşe vuruşunun ardından Palhinha önce topu direğe çarptırdı, ardından da seken topu ağlara gönderdi. Everton'ın topu çizgiden çıkarmak için yaptığı girişim geç kaldı: 1-0.

İkinci yarıda Tottenham maçı kontrol etti. Everton daha fazla top hakimiyetine sahipti, ancak neredeyse hiç gol şansı yaratamadı. Jordan Pickford, Djed Spence'in basit bir vuruşunu elinden kaçırdıktan sonra şanslı bir şekilde kurtuldu. Maçın bitiş düdüğü yaklaştıkça Tottenham'da gerginlik gözle görülür şekilde arttı. Londralılar geriye doğru itildi, ancak başlangıçta Everton'a hiçbir fırsat vermedi.

86. dakikada Everton nihayet ceza sahasında bir fırsat yakaladı. Tyrique George, Beto'ya pas atmaya çalıştı ancak Van de Ven son anda müdahale ederek bunu engelledi. Spurs, maçın son dakikalarında savunmaya çekildi. Uzatma dakikalarının sonlarında Kinsky, George'un şutunu muhteşem bir kurtarışla önledi.

West Ham United - Leeds United 3-0

Crysencio Summerville'in ilk 11'de yer aldığı West Ham ise yapması gerekeni yaptı. Uzun süre her iki takım da London Stadium'da dengeli bir oyun sergiledi; gol fırsatları azdı ve Leeds pek tehlike yaratamadı.

İkinci yarıda West Ham baskısını artırdı. Summerville'in büyük bir fırsatı kaçırırken, Callum Wilson ve Valentín Castellanos golü yakından takip etti. 67. dakikada Castellanos, Jarrod Bowen'ın köşe vuruşunu yakın mesafeden kafayla ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi.

Leeds, birkaç oyuncu değişikliğiyle tepki gösterdi ancak neredeyse hiç gol şansı yaratamadı. West Ham üstünlüğünü sürdürdü ve 79. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bruno Fernandes'in güzel bir pasıyla Bowen kaleciyle karşı karşıya kaldı ve uzak köşeye soğukkanlılıkla şutunu gönderdi: 2-0.

Maçın son dakikalarında Wilson bir kez daha büyük bir fırsat yakaladı, ancak kaleci Karl Darlow kurtardı. Aynı Wilson, uzatma dakikalarında skoru belirledi. Uzaktan çektiği şutun yönü hafifçe değişti ve direğin içinden geçerek ağlara gitti: 3-0.