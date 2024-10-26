Tottenham, Newcastle ve Aston Villa, El Clasico'ya odaklanan Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Peşinde

Real Madrid'de süre bulmakta zorlanan milli futbolcu Ocak ayında İspanyol devine veda edip, kariyerine Ada'da yeni bir sayfa açabilir.

TBR Football’un haberine göre, Tottenham Hotspur, Newcastle United ve Aston Villa, Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Arda, Carlo Ancelotti yönetiminde yeterince süre alamadığı için bu durumdan rahatsız ve geleceği hakkında endişe duyuyor.

Aston Villa ve Newcastle, son yıllarda Premier Lig'in alt sıralarından üst sıralara doğru yükselerek Tottenham'la aynı hedefe ulaşmaya çalışan kulüplerden oldu. Her iki kulüp de şu an Avrupa'ya gitme mücadelesi veriyor ve TBR Football’un aktardığı bilgiye göre, Arda'nın Real Madrid’deki durumu onların dikkatini çekiyor.

Yeteneği büyülüyor

19 yaşındaki yetenek, yaz aylarında Türkiye'nin UEFA EURO 2024 çeyrek finallerine ulaşmasında önemli bir rol oynadı. Üstelik, Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney'den sonra hem gol atıp hem de asist yapan üçüncü genç oyuncu oldu. Ancak, Arda şu ana kadar sadece üç La Liga maçına ilk 11'de başlayabildi ve bu kısıtlı süre onu Madrid'deki durumundan dolayı hayal kırıklığına uğrattı.

Arsenal, Liverpool, Manchester City ve Manchester United da Güler'in yeteneğinin farkında ve geçen yaz Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmadan önce onu kadrolarına katmak için girişimlerde bulunmuşlardı. Newcastle'ın da genç oyuncu için Temmuz ayında 67 milyon sterlinlik bir teklifte bulunduğu belirtiliyor.

Real Madrid satmayı düşünmüyor

Real Madrid, Güler’i potansiyel bir yetenek olarak görüyor ve genç oyuncuyu kalıcı olarak bırakmayı düşünmüyor. Ancak, Arda'nın süre alamama durumu devam ederse Real Madrid, Ocak ayında kiralık bir anlaşmaya sıcak bakabilir.

Tottenham ve Aston Villa Güler’i kiralık olarak kadrolarına katmayı düşünse de, oyuncuya en çok ihtiyaç duyan kulüp Newcastle gibi görünüyor. Eddie Howe, sol ayaklı ve sağ kanattan içeriye kat eden bir oyuncu arayışında ve bu profil, Arda Güler ile örtüşüyor.