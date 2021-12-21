Tottenham menajeri Antonio Conte: UEFA'nın kararı saygısızlık

Antonio Conte, UEFA'yı Tottenham kulübüne yeterince saygı göstermemekle suçladı.

Tottenham'ın Konferans Ligi gruplarında Rennes ile oynayacağı maç, takımdaki covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Maçın başka bir tarihte oynanmasının mümkün olmadığına kanaat getiren UEFA, mücadeleyi Rennes lehine 3-0 tescil etti. Böylece Tottenham için 2021/22 sezonunda Avrupa defteri kapanmış oldu.

Rennes maçının oynanması gereken tarihte Tottenham'ın sahaya sürebileceği sadece dokuz oyuncusu vardı. Sağlık yetkililerinin tavsiyesiyle tesislerini kapatan Tottenham, değil maç, antrenman dahi yapamıyordu.

Maçın oynanabilmesi için 31 Aralık'a kadar süresi olan Tottenham, Rennes'in işbirliğine yanaşmaması ve Premier Lig yönetimine yaptıkları erteleme talebine gelen ret cevabıyla kendini bir çıkmazın içinde buldu.

Ne söyledi?

Conte kararın kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını ve kulüp avukatlarının konuyu CAS'a taşıyacağını açıkladı.

"Bu karara anlam vermek çok güç. Her takım çok büyük bir mücadele veriyor."

"Tottenham yaz aylarından bu yana bu turnuvada yer alıyor. Şimdi ise insiyatifimizde olmayan bir durum nedeniyle haksız bir kararla karşı karşıyayız."

"Biz turnuvaya saygı gösterdik ve Avrupa'nın her yerinde maça çıktık. UEFA'nın aldığı kararı beğenmedim. Verdiğimiz emeğe saygıları yok. Bu adil değil."

"İlerleyen günlerde bir şeylerin değişeceğini umuyoruz, çünkü oyuncular, taraftarlar ve kulüp bu mücadeleyi mahkemede değil, sahada vermek istiyor."

"Maçı oynayabilmek için elimizden geleni yaptık. Ama covid gibi önemli bir konu bize engel oldu. Bunun bedelini neden Tottenham ödüyor, anlamıyorum."

"Maç oynanmalı. Kazanamazsak, eleniriz. Adil bir sonuç olur. Sahaya çıkmayı hakediyoruz."

Tottenham, 22 Aralık Çarşamba günü Lig Kupası çeyrek finalinde West Ham ile karşılaşacak. Yarı finaller tek ayak üzerinden oynandığı takdirde, üst üste alınacak üç galibiyet Tottenham'ın uzun süredir devam eden kupa hasretine son verebilir.

Ancak Conte önceliği sağlam bir temel inşa etmeye veriyor.

"Kupa kazanmak her zaman önemlidir, ama şu anda, Tottenham'da bir şeyleri yeniden inşa etmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. En önemlisi bu."

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