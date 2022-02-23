UEFA Konferans Ligi play-off turunun ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak.

İlk maçı Kadıköy'de 3-2 kaybeden sarı lacivertli takımda rövanş öncesi teknik direktör İsmail Kartal ve Serdar Dursun basının karşısına çıktı.

İsmail Kartal'ın açıklamaları

60 yaşındaki teknik direktör ilk maçı şu sözlerle değerlendirdi:

"Kendi evimizde mağlubiyeti beklemiyorduk. Slavia Prag'ı çok izledik. Oyunu tam lehimize çevirmişken, üst üste basit goller yedik.

"Gol averajının ortadan kalktığı bir turnuvada, taraftarımıza kendimizi affettirmek için, buradan turla dönmek için, planlarımız var. Umarım Fenerbahçe'ye yakışan bir mücadeleyle turu geçen biz oluruz ve taraftarlarımızı mutlu ederiz."

İsmail Kartal, Hatay maçında etkili bir performansla taraftarları heyecanlandıran 16 yaşındaki Arda Güler ile ilgili temkinli konuştu.

"Arda Güler değerli bir oyuncumuz, önü açık. Fenerbahçe ve Türk futbolu için geleceği olan bir isim. Arda ve onun gibi oyuncuları yeni kazanmışken, çabuk kaybetmek istemiyoruz.

"Oynayacakları, sonradan girecekleri maçlar var. Onu da korumak istiyorum. Artık referansı var, A takım oyuncusu. Oynatabileceğimiz maçlara yönlendirerek, oralarda oynatmayı düşünüyorum."

İlk maçta sakatlanan Kim Mİn Jae hakkında da açıklamalarda bulunan Kartal, Koreli oyuncunun durumunu maç saatinde değerlendireceğini söyledi:

"Kim Min-Jae son antrenmanda olacak. Sonrasında görüşmemiz olacak. Slavia Prag maçında oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar vereceğiz" dedi.

Serdar Dursun ne söyledi?

Son dönemin Fenerbahçe adına formda ismi Serdar Dursun da maç öncesi söz aldı.

Yarınki maç, ülke puanı için çok önemli. Konsantreyiz, hatalarımızdan ders aldık. İnşallah buradan yarın galibiyetle ayrılacağız.".

"Fenerbahçe için Slavia Prag maçının çok büyük önemi var. Böyle maçlar, fırsat maçlarıdır. Kendini belki de affettirme maçlarıdır. Oyuncular olarak yemin etmişliğimiz var, bilinçliyiz. Allah'ın izniyle yarın turu geçeceğiz."

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