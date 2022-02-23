Ajax'ın yıldızı Sebastien Haller, Şampiyonlar Ligi'nde 11 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Ajax ile Benfica karşı karşıya gelirken Hollanda ekibi ilk yarıda 2-1 galip soyunma odasına gitti.

Karşılaşmada ise en çok Sebastien Haller'in performansı konuşuldu.

Sebastien Haller ne yaptı?

Portekiz'de oynanan mücadelede gol perdesi 18. dakikada açıldı ve Tadic, Ajax'ı 1-0 öne geçirdi.

Ancak 25. dakikada Sebastien Haller kendi kalesine gol kaydetti ve Benfica, 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Fransız oyuncu dört dakika sonra bu durumu telafi etti ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Sebastien Haller bu karşılaşmada aynı zamanda bir rekoru da yakaladı. 27 yaşındaki futbolcu, turnuvada 7 maçta kaydettiği 11 gol ile Şampiyonlar Ligi tarihinde 11 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

⚽️ 26' Sebastien Haller kendi kalesine gol attı

⚽️ 29' Sebastien Haller Benfica'ya gol attı



Kendi kendine oynuyor 🎮 pic.twitter.com/0gNbfcY23h — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) February 23, 2022

Ayrıca OPTA verilerine göre; Sebastien Haller, Ruud Geels’in (1975/76’da 11 gol) ardından Ajax formasıyla bir Avrupa kupası sezonunda 11 gol atan ikinci oyuncu oldu

Ajax'ı ne bekliyor?

Ajax, Benfica ile rövanş mücadelesini 15 Mart'ta oynayacak. Hollanda'da ise Eredivisie tablosunun ilk sırasında yer alan takım, 23 haftada 57 puan topladı. Ligde 27 Şubat'ta Go Ahead deplasmnaına gidecek.

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