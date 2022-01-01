Manchester United efsanesinden Harry Maguire'a sert eleştiri: "Kaptanlık vasfı yok"

David de Gea'nın liderlik için daha uygun olduğunu söyleyen Rio Ferdinand; Harry Maguire'a Manchester United kaptanlık görevinin çok erken verildiğini düşünüyor.

United, ağustos 2019'da Leicester'a Maguire'ı kadrosuna katmak için 80 milyon sterlin ödedi. O zamanki United kaptanı Ashley Young'ın 6 ay sonra Inter’e transfer olmasının ardından Maguire, Kırmızı Şeytanların yeni kaptanı oldu.

Maguire, o zamandan beri yoğun eleştirilere maruz kaldı ve özellikle bu sezon United’ın Premier Lig’de altıncı sıraya gerilemesiyle kaptanlık baskısının altında eziliyor.

Ne söylendi?

United’da 12 yıl forma giyen ve hiçbir zaman Kırmızı Şeytanların kaptanı olamayan Rio Ferdinand, Maguire'ın böyle büyük bir sorumluluğu üstlenemeyecek kadar tecrübesiz olduğunu öne sürdü.

28 yaşındaki oyuncunun kaptan olmaması halinde, ilk 11’deki yerini kaybedebileceği düşünülürken United’ın eski oyuncusu Rio Ferdinand Five Vibe'a şunları söyledi:

“Kaptanlığa sahip olması, ona ilk on birde oynama şansını verdi. Bence, kaptanlığı çok erken verdiler. Tabii United’da kaptanlık teklif ettiğiniz zaman kimse bu görevi reddedemez.

"United’da, kaptanlık baskısını hissetmeden rahat bir şekilde oynayamazsınız. Bu çok zor bir iş. Maguire'da henüz kaptanlık vasfı yok.

"Kaptan olmak büyük bir sorumluluktur ve United çok büyük bir tarihe sahip olan bir kulüp. Her zaman omuzlarınızda büyük bir yük olur.

"Bu ağırlığı taşımak için bir süre United formasını giymek gerekiyor. Maguire'ın henüz kendini net olarak kabul ettirmeden United’ın kaptanı olması doğru değildi.

Ferdinand'ın, kaptanlık için adayı De Gea

Maguire, United'daki üçüncü sezonunun henüz yarısındayken, De Gea ise on yıldan fazla bir süredir Kırmızı Şeytanların formasını giyiyor.

İspanyol kaleci, United ile Premier Lig, Avrupa Ligi ve FA Kupası zaferleri yaşadı.

Ferdinand, United menajeri Ralf Ragnick'in kaptanlık yükünü De Gea'ya devretmesi halinde Maguire'ın üzerindeki baskıyı hafifleteceğini düşünüyor:

“Maguire’ın daha fazla eleştiri almasının engellenmesini lazım. Kaptanlığı ondan alarak üzerindeki baskıyı hafifletebilirsiniz. Kulüpte çok fazla kaptan olabilcek futbolcu var.

"David de Gea, orada bulunduğu süre ve kazandığı başarılarıyla iyi bir seçim olurdu.”

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