Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Raul Meireles'in ilginç görüntüsü izleyenleri şaşırtmadı

Raul Meireles; sayısız dövmeden cesur saç stillerine kadar, tarzıyla kendini ifade etmekten asla çekinmiyor.

Futbol kariyerini 2016'da sonlandıran Portekizli oyuncu, o zamandan beri belirli aralıklarla ekranlarda kendisine yer buldu.

Bunlardan en dikkat çekeni ise Portekiz televizyonundaki gösterisiydi.

Ne yaptı?

Portekiz'in SİC Direto televizyonunda "Lip Sync Battle" programında Portekizli sanatçı Antonio Variacoes'un bir şarkısını seslendiren Raul Meireles, izleyenlerden bolca olumlu yorum aldı.

Yine ilginç imajı ve kendisine olan güveni ile hayranlarını şaşırtmayan Meireles, farklı görüntüsüyle dikkat çekti.

Remember Raul Meireles? Here he is on the Portuguese version of Lip Sync Battle 🎤



Living. His. Best. Life. 😂 pic.twitter.com/2bMlDq1hu8 — Marathonbet (@marathonbet) January 14, 2019

Raul Meireles, ilginç imajıyla sahaya çıktığı dönemlerde her zaman gözlerin üzerinde olduğu bir futbolcuydu.

Farklı tarzının yanı sıra futbolculuğuyla da ön planda olan Portekizli yıldız; Harry Kane, Mo Salah ve Eden Hazard gibi oyuncuların kazandığı Premier Lig’de yılın futbolcusu ödülünün de sahibi oldu.

Meireles’in kariyeri

Liverpool, 2010 yılında Porto’dan kadrosuna kattığı Raul Meireles için Portekiz ekibine 11.5 milyon sterlin ödedi.

Raul Meireles, Liverpool’da sergilediği başarılı performansın ardından 12 milyon sterlin’e Chelsea’nin yolunu tuttu.

O dönenlerde Luca Modric’i transfer etmek isteyen Chelsea, Hırvat yıldızı alamayınca tercihini Raul Meireles’ten yana kullanmıştı.

Chelsea’de geçirdiği bir yılda Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak sezona damga vuran oyunculardan birisi oldu. Ayrıca, Londra temsilcisiyle FA Cup sevinci de yaşadı.

Fenerbahçe'de 4 yıl oynadı

2012 yılında 8 milyon sterlin’e Fenerbahçe’nin yolunu tutan Raul Meireles, 4 yıl Türkiye’de Sarı Lacivertli formayı giydi.

Fenerbahçe’de oynadığı dönemlerde de farklı imajı ve etkili futboluyla taraftarın en sevdiği futbolculardan birisi oldu.

Meireles, Türkiye’de forma giydiği periyotta sakalını uzattı ve bir dönem saçını beyaza boyattı.

İmajı ve oyunuyla her zaman gündemde kalmayı başaran başarılı oyuncunun, neredeyse tüm vücudu dövmelerle kaplı.

Şu anda 38 yaşında olan Meireles, 2006-2014 yılları arasında Portekiz Milli Takımı'nın formasını 73 kez giydi.

Daha fazlası için:

2021'in EN'leri Galatasaray: Varlık içinde yokluk

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Romelu Lukaku'nun sözlerine inanmak istemiyor













