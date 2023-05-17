İspanyol menajer Xabi Alonso'nun, şimdiden Avrupa'nın dev takımlarının radarına girmesi oldukça doğal...

NE OLDU? Alonso, kendisini Tottenham Hotspur'daki yönetici pozisyonuyla ilişkilendiren söylentilerin ortasında, kulüpten ayrılmayı düşünmediğini söylese de sözleşmesi gelecek yıl bitiyor.

Ve bu yüzden, şimdilik Alonso söylentileri reddetse de Tottenham'ın ona olan ilgisi oldukça bariz...

Bayer Leverkusen'in Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında AS Roma ile oynayacağı maç öncesi geleceği hakkında konuşmaktan çekinmedi.

NE SÖYLEDİLER: Genç hoca, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Takımdan ve kulüpten çok memnunum. Geleceğim için endişelenmiyorum. Tamamen istediğim şeye odaklanıyorum ve bunu bilmesi gereken herkesle konuştum" dedi.

Alonso, sözleşmesi 2024'te sona erene kadar Bayer Leverkusen'de kalıp kalmayacağı sorulduğunda şimdilik, "Evet, bu doğru" yanıtını verdi.

Ancak, tüm bu söylentilerin ortasında Alonso'nun Tottenham'ın başına geçme olasılığı oldukça yüksek görünüyor.

BÜYÜK RESİM: Alonso, geçen yıl Ekim ayında göreve geldiğinden beri Leverkusen'de işleri tersine çevirdi. Bundesliga ekibi, onun gelişinden önce ligde oynadığı sekiz maçta sadece bir galibiyet alabilmişti ve Avrupa'da mücadele veriyordu.

Alonso'nun görev süresinin yedi ayında, Bayer Leverkusen Bundesliga tablosunda yedinci sırada ve Avrupa Ligi'nde ikinci Avrupa kupasını kazanma şansı da bulunuyor.

Liverpool ve Real Madrid gibi takımların efsane ismi olan Alonso'nun ilerleyen süreçte dev takımların gündemine girmesi de oldukça doğal görünüyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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ALONSO İÇİN SIRADA NE VAR? Alonso ve Bayer Leverkusen, 18 Mayıs'ta Avrupa Ligi yarı final karşılaşmasının ikinci ayağında AS Roma ile karşılaşacak.

Ve İspanyol hoca, eski menajeri Jose Mourinho'yu zekice alt etmeyi planlayarak kupanın dışına itmek istiyor.