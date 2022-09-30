Chelsea'nin forveti Armando Broja, "Tottenham kim?" diye sormaktan vazgeçtiğini itiraf etti.

Forvet oyuncusu, gençken dikkat çekti

Spurs'ün akademisine katıldı

Bir maçta dokuz gol atarak Chelsea'nin kapısını araladı

NE OLDU? Slough'ta doğup büyüyen Arnavut millî oyuncu, gençliğinde attığı gollerle Tottenham gözlemcilerinin dikkatini çekti ve Spurs'ün altyapısına transfer oldu. Ancak Kuzey Londra takımının Premier Lig'in önde gelen takımlarından mı yoksa düşük profil bir takım mı olduğunu idrak edemedi.

NE SÖYLEDİ? Broja, Players' Tribune'e şunları söyledi:

"Bir turnuvaya gittiğimi hatırlıyorum. Tottenham scoutu aslında başka bir çocuğu izlemeye geldi. Açıkçası o turnuvada iyi oynadım ve en iyi golcü oldum. Bu yüzden daha benim haberim bile yokken annemle ve babamla konuştular.

"Geri döndüğümde annem ve babam 'Tottenham bize geldi' dediler. Ben de, 'Tottenham kim?' diye düşündüm. Oldukça genç olduğum için bizim ligimizden başka bir lig ve takım bilmiyordum. Yani kafamda sadece Burnham Juniors vardı. Tüm bildiğim buydu!”

DAHA BÜYÜK RESİM: Broja, Tottenham ile bağlantı kurdu, ancak bu uzun sürmedi. Eline, Chelsea'ye katılmak için rüya gibi bir fırsat geçti. Bu teklif, harika oynadığı bir maçın arından kendisine sunuldu.

"Sanırım 12-0 kazandık ve dokuz gol attım. Hemen ardından Chelseali iki adam gelip 'Vay canına, seni istiyoruz' dediler. Ben de Chelsea'ye katılmak istedim. Sonunda bu gerçekleşti ve Chelsea'nin önce 9, ardından da 10 Yaş Altı Takımı'na katıldım."

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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BROJA'YI NE BEKLİYOR? Geçen sezon Southampton'da kiralık olarak forma giyen gelecek vadeden sol ayak, Chelsea formasıyla sadece yedi maçta forma giydi ve hâlâ Maviler için A takımdaki ilk golünü atmayı bekliyor. Ancak Graham Potter, şu anda planlarını Aubameyang üzerine kuruyor.