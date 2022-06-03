Brezilyalı oyuncu, hafta başında ülkesinde üzücü bir tecrübe edindi.

Emerson Royal, bu hafta başlarında Brezilya'da bir partide "korku filmi gibi" bir silahlı soygun girişiminin hedefi oldu ve Tottenham yıldızının babası, olay esnasında muhtemelen 20 el ateş edildiğini söyledi.

23 yaşındaki defans oyuncusu, 2021-22 Premier Lig sezonunun sona ermesinin ardından memleketinde yaz tatilinin keyfini çıkarırken, meydana gelen olay onu sarstı. Ancak futbolcu zarar görmedi.

Olay esnasında kurşun isabet eden saldırgan ise hastaneye kaldırıldı.

Emerson Royal'e ne oldu?

Tottenham kanat beki, cuma sabahı erken saatlerde arkadaşları ve ailesiyle bir partiden ayrılırken, bir polis memuruyla fotoğraf çekilip imza atmak için durdu.

Daha sonra, elinde silah tutan bir kişi kendisine yaklaştı ve oyuncunun eşyalarını talep etti.

Polis memurunun daha sonra silahını çekip 20'den fazla el ateş ettiği ve bunlardan birinin saldırganın sırtına isabet ettiği bildirildi.

Globo Esporte, Emerson'ın olayın ardından bir polis karakoluna gittiğini ve yerel yetkililere iyi olduğunu söylediğini belirtti.

Olayla ilgili neler söylendi?

Geçen sezon Barcelona'dan Tottenham'a transfer olduktan sonra 41 maçta forma giyen Emerson, "Karmaşık bir andı ama şimdilik biraz dinleneceğim ve ondan sonra tekrar konuşacağım" dedi.

Sol bekin babası Emerson de Souza ise Globo Esporte'ye şunları söyledi:

"Kutlama yapıyorduk ve çıkış yolunda bu olay oldu. Çok kötüydü. Gerçekten korku filmi sahnesi gibiydi. Bunun kimsenin başına gelmesini dilemem.

"Polis, suçlunun silahı Emerson'a doğrulttuğunu fark ettiğinde, suçlunun dikkati dağıldığı anda silahını çekti. Her şey çok hızlı gelişti. Muhtemelen 20 el atış oldu.

"Yanında 5-6 kişi vardı. Her biri bir tarafa koşarak kaçtı, çünkü atışların nereden geldiğini bilmiyorlardı.”

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