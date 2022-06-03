Beş Ballon d'Or sahibi, Estadio Benito Villamarin'deki Uluslar Ligi maçında 30 dakika süre aldı.

Fernando Santos, Manchester United forvetinin perşembe gecesi İspanya'ya karşı neden ilk 11'de olmadığını şeffaf bir şekilde açıklayarak Cristiano Ronaldo'nun gazabına uğramayı göze aldı.

Portekiz, son Uluslar Ligi maçında Estadio Benito Villamarin'de İspanya ile 1-1 berabere kaldı.

Ronaldo, Santos'un ilk 11'inden sürpriz bir şekilde çıkarıldı ve Portekiz patronu, ileri uçta Andre Silva'ya görev verdi.

Santos bunun tamamen "taktik" bir karar olduğunu açıkladı.

Santos, Ronaldo için ne dedi?

Ronaldo, son 30 dakikada yedek kulübesinden çıktığında Portekiz formasını 187. kez sırtına geçirdi.

67 yaşındaki teknik direktör, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında neden Ronaldo'yu oynatmadığına dair sorulan soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"Bu sadece bir tercihti. Bir hocanın tercihi, bir taktik tercih.

"Bu maç için Andre [Silva] gibi bir oyuncunun maça başlamasının önemli olduğunu düşündüm.

"Çalışkan, geriye geliyor. Cristiano'nun yapamadığı birkaç şeyi aynı şekilde yapabiliyor.

"Cristiano başka birçok şey yapabilir ve bu yüzden dünyanın en iyi oyuncusu.

"Ama bu seferki benim seçimimdi. Önümüzdeki üç maç boyunca oyuncuları çok fazla rotasyona sokacağım ve onlardan beklendiği gibi hepsinin hazır olması gerekiyor."

🇵🇹 İyi hoca olur 😅 pic.twitter.com/rQ4rBifSPp — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 2, 2022

Ronaldo ve Portekiz için sırada ne var?

Portekiz, pazar günü İsviçre'ye karşı bir sonraki A Ligi 2. Grubu maçına çıkacak.

Ronaldo'nun Estadio Jose Alvalade'de tekrar yedekler arasında yer alması sürpriz olur, ancak Santos henüz ilk 11'i açıklamadı.

37 yaşındaki oyuncu, 115 gole ulaşarak uluslararası alanda en fazla skor üreten oyuncu olmuştu ve bir sonraki karşılaşmada sahada olduğu takdirde bu rekoru büyütmek isteyecek.

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