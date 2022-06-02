İspanya, Barcelona kaptanı Gerard Pique ile ilgili spekülasyonlarla çalkalandı.

Barcelona'nın kaptanı Gerard Pique, perşembe günü öğle saatlerinde dünya gündemine oturdu.

İspanyol stoperin, eşi Shakira'yı aldattığı iddia edildi.

El Periodico'da yer alan habere göre Pique, Barcelona'dan takım arkadaşının annesi ile birlikte oldu.

İddia ile ilgili detaylar neler?

Gazetede yer alan haberde Pique'nin, Shakira'yı Barça'nın genç yıldızı Gavi'nin annesi ile aldattığı yazıldı.

Hatta Shakira'nın bu ikiliye baskın yaptığı da bildirildi.

Biz ne biliyoruz?

GOAL İspanya'dan Ruben Uria Gonzalez, konuyla ilgili GOAL Türkiye'ye şu bilgiyi verdi:

"Bu bence büyük bir yalan haber. Doğru değil.

"Bildiğim şey, Pique'nin birlikte olduğu kadının, öğrenci olan ve öğleden sonraları garson olarak çalışan 20 yaşında genç bir kız olduğu."

Pique, Shakira ve Gavi, şu ana kadar olaya ilişkin herhangi bir basın açıklaması yapmadı.

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