Tottenham'ın forvet ikilisi Son ve Kane Drogba ile Lampard'ın Premier League rekoruna ortak oldu

Son Heung-min ve Harry Kane, Tottenham'ın Manchester City'ye karşı aldığı galibiyette Premier Lig'in en başarılı forvet ortaklıklarından biri olarak yerlerini pekiştirdiler.

İkili, Kane'in ikinci yarıda Etihad Stadyumu'nda gol atmasında birlikte rol oynadı.

Dejan Kulusevski ile erkenden öne geçen Tottenham, İlkay Gündoğan'ın skorunu eşitlemesine engel olamadı.

Ardından top Son'un ayağına geldi ve Güney Koreli milli oyuncu Kane'i en basit şekilde kaleciyle baş başa bırakmak için ceza sahasına orta yaptı.

Bu, Son veya Kane'in birbirine asist yaptığı 36. gol oldu ve Premier Lig rekoruna ulaştı.

Sadece Chelsea efsaneleri Frank Lampard ve Didier Drogba, yarışma tarihinde bu kadar çok sayıda işbirliğiyle övünebilir.

Record, equalled. 🔥



Harry Kane and Heung-Min Son level the all-time record for Premier League goal combinations! 👏 pic.twitter.com/SHIj8ubniV — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 19, 2022

Yaz aylarında Spurs'ten City için ayrılmaya yakın olan Kane, son dönemde iyiye gitmeyen formunu da gösterdiği performansla bozmuş oldu.

2016'dan beri İngiliz yıldız, Manchester City ile adı anılırken rakibine karşı 9 maç aranın ardından gol sevinci yaşamış oldu.

Tottenham maçı son dakikada attığı gol ile 3-2 kazandı.

Böylece Manchester City kaybettiği 3 puan ile birlikte Premier Lig şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

Liverpool, Pep Guardola'nın ekibini 1 maç eksiğiyle 6 puan geriden takip ediyor.

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