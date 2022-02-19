Thomas Müller, Bayern Münih'ten takım arkadaşını savundu: "Ballon d'Or'u Lewandowski hak ediyordu"

Thomas Muller; Robert Lewandowski'nin 2021 Ballon d'Or'u Lionel Messi'den önünde kazanması gerektiğine inanırken, Mohamed Salah'ın En İyi XI'de yer almamasına şaşırdığını da ifade ediyor.

Lewandowski, 2020-21'de Bayern Münih için olağanüstü bir sezon geçirdi ve sadece 29 maçta 41 Bundesliga ve tüm müsabakalarda 48 gol kaydederek onları bir kez daha lig şampiyonluğuna götürdü.

Ancak, Ocak ayında Paris Saint-Germain yıldızı karşısında FIFA'nın En İyi ödülünü almasına rağmen, Arjantin ile Copa America'yı kaldırarak sonunda uluslararası kupa hasretini kıran Messi'ye Ballon d'Or'u kaybetti.

Ne söylendi?

MBC Masr'a verdiği demeçte Muller,

"Gazetecilerin oylarıyla karar verildiğini biliyoruz. Her şey yolunda giderse kazananın en çok oyu kimin aldığına bağlı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Messi kazandı" dedi.

"Ancak Münih'te farklı bir fikrimiz var çünkü Robert Lewandowski'nin her gün gol attığını ve oynadığını görüyoruz. Mısır'da birçok kişinin [Mohamed] Salah'ı ödüle layık görmesi normal, bunu anlayabiliyorum çünkü herkes takımını temsil eden oyuncuyu destekler. Aynı şey Messi'yi Copa America'da gören Güney Amerikalı taraftarlar ve gazeteciler için de geçerli.

"Her zaman zordur, herkesin kendi favori oyuncusu vardır, ancak bireysel ödüller futbolda en önemli şey değildir, sahada olan şey en önemli olandır."

"Salah, En İyi 11'de olmayı hak etti"

FIFA En İyi oylaması, Liverpool ve Mısırlı Salah ile ilgili merak uyandıran bir seçim gerçeğini de ortaya çıkardı.

Salah, ana oylamada Messi ve Lewandowski'nin arkasında üçüncü sırada yer aldı, ancak daha sonra dünya futbolunda yılın takımı seçilen En İyi 11'de bariz bir şekilde yoktu.

Muller, "Seçim yapmak her zaman zordur, herkesin bir fikri vardır, Mo Salah şu anda olağanüstü performanslar sergiliyor ve ürettiği şey göz önüne alındığında dünyadaki herkesin saygısını kazanıyor."

"En İyi 11'e seçilmemek hayal kırıklığı olabilir. Belki de geçen yaz Avrupa Şampiyonası olduğu ve Avrupa'nın futbol üzerinde büyük etkisi olduğu için otomatik olarak kadroda birden fazla İtalyan yer aldı.

"Bireysel performanslar ve takım çalışması arasında bir karışım var. Ödülü hak eden 20 oyuncu var ama sadece 4 veya 5 oyuncu finale kalıyor. Ancak elbette Mo Salah orada olmayı hak ediyor."

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