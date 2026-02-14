Tottenham'ın en çok istediği teknik direktör Real Madrid'in başına geçmeye hazırlanıyor

Tottenham’ın teknik direktör arayışı sürerken, kulübün en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Mauricio Pochettino hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arjantinli teknik adam, Dünya Kupası’nın ardından Real Madrid’in başına geçmeyi kabul etti.

Tottenham, hafta içinde Thomas Frank ile yollarını ayırdıktan sonra geçici olarak göreve Igor Tudor’u getirdi. Kulüp yönetimi kalıcı teknik direktör atamasını yaz aylarına bırakmayı planlıyor.

Spurs’ün gündemindeki iki ana adayın Pochettino ve Roberto De Zerbi olduğu belirtiliyordu. Ancak Defensa Central’in haberine göre Pochettino, Real Madrid’in başına geçmeye olumlu yaklaşıyor ve üç transfer şartı sundu.

Haberde, Pochettino’nun iki stoper ve bir orta saha oyuncusu talep ettiği, bu planın Real Madrid’in yaz transfer stratejisiyle örtüştüğü ifade edildi. Mevcut kadrodan genel olarak memnun olunsa da bazı bölgelerde güçlendirme yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Real Madrid’in mevcut teknik direktörü Alvaro Arbeloa’nın geleceği belirsizliğini korurken, kulübün olası adaylarla temas kurduğu ve ilgilerini ölçtüğü öne sürüldü. Pochettino’nun ise adaylar arasında “sürpriz isim” olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Arjantinli teknik adamın, ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası’na odaklandığı ve turnuva öncesi herhangi bir kulüple anlaşma yapmayacağı belirtiliyor.

Tottenham cephesinde belirsizlik

Pochettino, 2014-2019 yılları arasında Tottenham’ı çalıştırmış ve kulübü Premier League’de ikinci sıraya taşımış, ayrıca Şampiyonlar Ligi finaline çıkarmıştı. Taraftarların gözünde özel bir yere sahip olan teknik adamın Madrid’e yönelmesi Spurs için önemli bir darbe olabilir.

Geçici teknik direktör Igor Tudor ise kulüp sitesine yaptığı açıklamada, “Bu önemli anda bu kulübe katılmak benim için onur. Performansı istikrara kavuşturmak ve takımın kalitesini en iyi şekilde ortaya çıkarmak istiyorum” dedi.

Tottenham sportif direktörü Johan Lange de Tudor’un zor dönemlerde etki yaratabilen bir teknik adam olduğunu vurguladı.

Yaz aylarında hem Tottenham hem de Real Madrid cephesinde teknik direktör koltuğunda önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.