Tottenham, Harry Kane’e büyük bir ceza verecek

Tottenham, belirlenen tarihte antrenmanlara dönmeyen Harry Kane’e para cezası vermeye hazırlanıyor.

Manchester City’ye transferi uzun süredir gündemde olan Harry Kane, ayrılmasına henüz izin vermeyen kulübüne karşı tavır aldı.

Euro 2020 sonrasında tatile çıkan Harry Kane’in izni bugün sona eriyordu, ancak yıldız santrafor hazırlık kampına katılmak için tesislere gelmedi.

Sky Sports’un haberine göre; Kane’in bu hareketi karşısında ‘hayal kırıklığına’ uğrayan Tottenham yönetimi, 28 yaşındaki oyuncuya ağır bir fatura kesmeyi planlıyor.

Tottenham için süre daralıyor

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Tottenham, 4 Ağustos Çarşamba günü Chelsea, 8 Ağustos Pazar günü ise Arsenal ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Londra kulübü, Premier Lig'i 15 Ağustos'ta evinde Manchester City'yi ağırlayacağı mücadeleyle açacak.

Eğer Kane ile yönetim arasındaki soğuk savaş kısa süre içinde sonuçlanmazsa, Tottenham sezonu yıldız oyuncusundan yoksun bir şekilde açabilir. City karşısında alınacak olası bir yenilgi ise taraftar tepkisiyle birlikte krizi farklı bir boyuta taşıyabilir.

Artık şampiyonluk istiyor

Altyapısından yetiştiği Tottenham’da bireysel açıdan çok başarılı sezonlar geçiren Kane, arzuladığı şampiyonluğa ise bir türlü ulaşamadı. Kane bu nedenle kupa kazanabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Kane’in bir numaralı tercihi, Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City. Tottenham, City’nin Kane için yaptığı 100 milyon sterlinlik teklifi geri çevirmişti.

Tottenham Başkanı Daniel Levy, Spurs ile 2024’e kadar kontratı bulunan Kane’i takımda tutmak istediklerini net bir şekilde dile getirmişti. Fakat Kane, transferde kendisine kolaylık sağlamayan yönetime cephe almış gibi gözüküyor.

Kritik süreç başladı

İngiliz basınında Tottenham’ın Kane için 150 milyon sterlin’den daha düşük bir teklifi kesinlikle kabul etmeyeceği yazıldı. Aston Villa’dan Jack Grealish’i de renklerine bağlamak isteyen Manchester City ise, bonservis bedelini aşağıya çekmek için sabırlı davranmaya devam ediyor.

Kane krizini yakından takip eden futbol yorumcularına göre, önümüzdeki bir hafta oyuncunun geleceğini belirleme yolunda kritik dönemeç olacak. Tottenham şimdilik geri adım atmasa da, Kane’in bu tavrını sürdürmesi halinde kimin daha önce pes edeceği merak konusu.

Kariyerinin zirvesinde

Geçen sezon Premier Lig’de 35 maçta 23 gol atan Kane, 14 asist ile bu kategoride de elit seviyeye çıkarak gol katkısı anlamında en iyi sezonunu geçirmişti.

İngiltere ile Euro 2020’de final oynayan Kane, turnuvayı dört golle tamamlayarak başarıda önemli rol üstlenmişti.

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