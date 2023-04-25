Göreve geleli bir ay bile olmayan Cristian Stellini, Tottenham'ın pazar günü James' Park'ta Newcastle'a 6-1 mağlup olmasının ardından gönderildi.

Spurs, Stellini'yi kovdu

Ağır Newcastle mağlubiyetinin bedelini ödedi

Ryan Mason şimdilik görevi devraldı

NE OLDU? Tottenham, Stellini ve antrenör ekibinin, pazar günü Premier Lig'de Newcastle'a karşı alınan 6-1'lik yıkıcı mağlubiyetin ardından kulüpten ayrıldığını doğruladı. Stellini, Antonio Conte'nin görevden alınmasının ardından 26 Mart'ta geçici olarak menajerlik görevini üstlenmişti. Ancak bu görevde çok az kalabildi.

NE SÖYLENDİ? Tottenham Başkanı Daniel Levy, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Pazar günü, Newcastle'a karşı sergilenen performans kesinlikle kabul edilemezdi. Bunu görmek yıkıcıydı. Bu yenilginin birçok sebebini bulabiliriz. Ben, yönetim kurulu, hocalar ve oyuncular toplu şekilde sorumluluk almalı. Nihayetinde sorumluluk bana ait.

"Cristian, antrenör ekibiyle birlikte mevcut görevinden ayrılacak. Cristian, sezonumuzun zor bir noktasında devreye girdi. Kendisine ve antrenör ekibine, böylesine zorlu bir dönemde gösterdikleri profesyonel tavır için teşekkür etmek istiyorum. Kendisine ve ekibine hayırlı olmasını diliyorum."

BÜYÜK RESİM: Levy, daha önce geçici menajer olarak görev yapan Ryan Mason'ın şimdilik takımın başına geçeceğini de doğruladı.

"Ryan Mason, antrenörlük görevini derhal geçerli olmak üzere devralacak. Ryan, kulübü ve oyuncuları iyi tanıyor. Zamanı gelince antrenör kadrosu hakkında daha fazla bilgi vereceğiz."

VE DAHA FAZLASI: Pazar günkü yenilgi, kulübün gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarına zarar verici bir sonuçtu. Tottenham şu anda puan tablosunda beşinci sırada yer alıyor. Ancak Spurs, iki maç eksiği olan dördüncü sıradaki Manchester United'ın dört puan gerisinde.

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SIRADA NE VAR? Spurs, Premier Lig'de perşembe günü ilk dörtteki rakibi Manchester United'ı konuk edecek.