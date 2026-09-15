Tottenhamlı Brezilyalı oyuncu Richarlison'un, tek bir istisna dışında, önümüzdeki ocak ayına kadar sahalardan uzak kalacağı görülüyor.

"The Sun" gazetesi, Richarlison'un bu yaz erken bir tarihte ayrılmak istemesinin ardından Tottenham'ın kendisini 25 kişilik kadrosuna dahil etmemesi nedeniyle Premier Lig'de oynayamayacağını belirtti.

Teknik direktör Roberto De Zerbi, yalnızca takıma bağlı oyuncuları istiyor ve bu nedenle bu radikal uygulamaya onay verdi.

Forvet Richarlison'un salı gecesi Carabao Kupası'nda Liverpool karşısında oynaması mümkündü, ancak De Zerbi bunun gerçekleşmeyeceğini vurguladı.

Bu da Tottenham'ın 2025-2026 sezonu gol kralının önümüzdeki birkaç ay boyunca büyük olasılıkla belirsizlik içinde kalacağı anlamına geliyor ve bu durum taraftarları işlerin bu noktaya nasıl geldiğini sorgulamaya itiyor.

Richarlison geçen sezonu Premier Lig'de 11 golle tamamlamıştı; bu, Tottenham'ın ikinci en golcü oyuncusunun sayısının iki katından fazlaydı ve ligde kalmada belirleyici bir rol oynamıştı.

Brezilyalı oyuncunun önündeki tek umut ise Tottenham cehenneminden, yaz transfer döneminin hâlâ açık olduğu Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden birine kaçmak.

Emirlik ekibi Shabab Al Ahli Dubai'ye transfer olabileceğine dair haberler var, ancak kulübün onun maaşını karşılayıp karşılayamayacağı konusunda şüpheler bulunuyor; bu da bu yaz başarısız olan diğer transferlerde anlaşmazlık noktası olmuştu.

Yunan Süper Ligi'nde yaz transfer dönemi bu akşam kapanıyor, ancak yakın vadede herhangi bir hamle olacağa benzemiyor.

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Mohamed Salah'ın oynadığı Trabzonspor'a transfer olacağına dair konuşmalar yaşandı, ancak bu gerçekleşmedi; Tottenham kaynakları Türk ekibinden herhangi bir teklif almadıklarını yalanladı.

Ardından Richarlison'un Brezilya'daki çocukluk kulübü Vasco da Gama gündeme geldi.

Richarlison'un oraya geçici bir transfere sıcak baktığı anlaşılıyordu, ancak Tottenham kiralık altı uluslararası oyuncu sınırına ulaştığından bu mümkün olmadı.

Tottenham'ın, Brezilya transfer döneminin önümüzdeki cumartesi günü Birleşik Krallık saatiyle sabah dörtte kapanmasından önce Vasco'dan gelen 20 milyon sterlinlik bir teklifi kabul ettiği düşünülüyor.