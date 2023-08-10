Bayern Münih'in Tottenham ile Harry Kane için 100 milyon Euro'nun üzerinde bir anlaşmaya vardığı bildirildi.

Bayern, Spurs ile 100 milyon Euro üzerinde bir ücret için anlaşma sağladı

Bundesliga devinin daha önceki teklifleri reddedilmişti

Şimdi, gidip gitmeyeceğine Kane karar verecek

NE OLDU? Sonunda bitti! Bayern Münih, İngiltere kaptanı için üç teklifte başarısız olduktan sonra Tottenham Başkanı Daniel Levy'yi ikna etti. David Ornstein, Bundesliga devinin Tottenham ile Kane için 100 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret karşılığında anlaşmaya vardığını bildirdi.

BÜYÜK RESİM: Bu durumda iş Kane'e kaldı. Raporlar, 30 yaşındaki oyuncunun bu yaz Spurs'ten ayrılmak için doğru zaman olduğunu düşündüğünü bildiriyor. Bayern'e transfer olmak çekici görünüyor, ancak yine de yıldız futbolcunun kesin kararı henüz belli değil.

VE DAHA FAZLASI: Kane'in Tottenham ile sözleşmesi 2024'te sona erecek ve Avrupa'nın birçok devi muhtemelen onu ücretsiz transfer etmek için harekete geçecek. Bu durumda Kane, istediği kulübü seçme konusunda özgür olacak.

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Getty Images

Getty Images

KANE İÇİN SIRADA NE VAR? Karar vakti. Kalıyor mu yoksa gidiyor mu? Kane bundan sonra ne yapacağını düşünürken Tottenham, pazar günü Premier Lig'de yeni sezonun ilk maçında Brentford ile karşılaşacak. Son gelişmelerin, 30 yaşındaki golcünün kadroda yer almasını etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil. Şimdi tüm gözler Tottenham Menajeri Ange Postecoglou'nun maç öncesi düzenleyeceği basın toplantısında!