James Maddison, Manchester United'ı 2-0 yendikleri maçtan sonra Tottenham Hotspur Stadı'ndan koltuk değnekleriyle ayrıldı.

Maddison büyük galibiyette rol aldı

90 dakikayı tamamladı ancak görünüşe göre sakatlandı

Spurs, sakatlığın çok kötü olmamasını umuyor

NE OLDU? Maddison, dün Tottenham'ın Manchester United'a karşı elde ettiği 2-0'lık galibiyette çok önemli bir rol oynadı. Ancak maç esnasında ayağına darbe alan İngiliz orta saha, stadyumdan ayrılırken koltuk değnekleriyle görüntülendi.

BÜYÜK RESİM: Maddison, Spurs'te iyi bir başlangıç yaptı ve kalitesini İngiltere'nin en iyi takımlarından birinde göstermeyi başardı. Yıldız oyuncu, Tottenham Menajeri Ange Postecoğlu'nun altında iyi işler yapmaya hazır görünüyor. Yeni sezonda Premier Lig'in ilk maçı olan Brentford karşılaşmasında bir asist yaptı ve şimdi bu sakatlığının çok ciddi olmamasını umuyor.

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MADDISON İÇİN SIRADA NE VAR? Hiç şüphe yok ki Maddison, böyle güzel bir günü kötü bir şekilde geride bıraktığı için hayal kırıklığına uğrayacak. Muhtemelen sakatlığın ne kadar kötü olduğunu görmek için taramalar yapılacak.