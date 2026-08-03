Barcelona forveti Ferran Torres, Paris Saint-Germain'e transfer olma ihtimalinden söz ederek geleceğiyle ilgili spekülasyonların kapısını araladı ve futbolda neler olabileceğinin önceden kestirilemeyeceğini vurguladı.

Ferran Torres bu günlerde Under Armour firmasıyla birlikte bir tanıtım etkinliği kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Torres, "NBC" kanalında yayınlanan Today programındaki bir röportaj sırasında geleceğiyle ilgili bir soruyla karşılaştı.

İspanya'ya ikinci Dünya Kupası unvanını kazandıran golün sahibi, önce Barça ile bağının sürdüğünü doğruladı ve Saint-Germain'in olası ilgisine dair bir soruya şöyle yanıt verdi: "Şu anda Barcelona ile sözleşmem var."

Ancak Ferran Torres, dikkatlerden kaçmayan bir başka açıklamada daha bulunarak şunları söyledi: "Ama açıkçası, futbolda kimse ne olacağını bilemez."

Forvetin açıklamaları transfer dönemiyle aynı zamana denk gelirken, şu anda Barcelona ile sözleşmesi devam etmesine rağmen geleceğine ilişkin spekülasyonları artırıyor.