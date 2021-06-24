Toni Kross, takım arkadaşı Sergio Ramos'un takımdan ayrılacak olmasına inanmakta zorlanıyor.

Toni Kross, takım arkadaşı Ramos’un kariyerine Real Madrid’de nokta koyamayacak olmasına akıl erdiremediğini söyledi.

Real Madrid’le sözleşme uzatmayacağını açıklayan İspanyol yıldız, ay sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından kendisine gelecek teklifleri dinlemeye hazırlanıyor.

Toni Kross da 16 yıldır Real Madrid’de forma giyen Ramos’un ayrılık kararı almasının ardından “yeni Real Madrid’e” alışmakta zorlanacağını kabul ediyor.

Neler söylendi?

Einfach mal Luppen isimli podcast’e konuk olan Kross, takım arkadaşının ayrılık kararı almasının ardından şunları söyledi: “Sergio Ramos’un olmadığı bir Real Madrid düşünemiyorum. Onun takımda kalmasını ve kariyerine Real Madrid’de nokta koymasını bekliyordum.”

“Ramos, birinci sınıf bir oyuncu olmasının yanı sıra benim gördüğüm en iyi kaptan. Her zaman, saha içinde veya dışında sürekli takım için mücadele ediyordu.”

“100 tane forvet oyuncusuna hangi stoperle karşılaşmak istemeyeceğini sorarsanız en çok Ramos’un ismiyle karşılaşırsınız. Ramos’la aynı takımda oynamak bizim için çok güzel bir duyguydu.”

Ramos’u neler bekliyor?

La Liga devinin formasını 659 kez terleten Ramos’un adı PSG gibi Avrupa devleriyle anılıyor.

Ayrıca Kross, İspanyol yıldızla bir gün yollarının yeniden kesişeceğine inanıyor. “Görevi her ne olursa olsun onu bir gün tekrar Real Madrid’de göreceğimizden eminim. Kulüp için böylesine hizmetlerde bulunmuş birisinin gelecekte de Real Madrid’e büyük katkılarda bulunacağını düşünüyorum.”

İspanya Milli Takımı’yla iki Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası zaferi yaşayan Ramos, Real Madrid ile de beş La Liga zaferinin yanı sıra dört de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

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